Jak by vypadal macOS, kdyby byl od Microsoftu? Prozradí zajímavý koncept

Stejně jako v případě smartphonů existuje rivalita mezi fanoušky Androidu a iOS, také v případě počítačů najdeme několik často nesmiřitelných táborů. Linux tentokrát nechme stranou a zaměřme se pouze na Windows a macOS. Podle společnosti StatCounter běží Windows na přibližně 75 % počítačů, macOS potom drží podíl něco málo nad 16 %. Designér Kamer Kaan Avdan přišel se vcelku bláznivým nápadem a vytvořil koncept, jak by mohl vypadat macOS, kdyby pod ním byl podepsán Microsoft místo Applu. Nejedná se o žádný seriózní koncept, ale spíše takové malé šťouchnutí do Windows 10 a věcí, které nás na tomto operačním systému štvou.

Začátek videa vypadá velmi nadějně. Autor vytvořil zajímavého křížence Windows 10 a macOS, čímž vzniklo redesignované menu v levém horním rohu nebo notifikační centrum s živými dlaždicemi. Některé prvky z operačního systému od Microsoftu by se zkrátka mohly líbit i fanouškům Applu. Také správce souborů vypadá stejně jako ve Windows 10. Potom ovšem přichází kritika některých problémů, kterým se Apple vyhýbá, ale Microsoft s nimi dlouhodobě bojuje. Jedná se o nekonzistentní design, který se projevuje tak, že různé části systému vypadají jinak. Tento problém se Microsoft snaží odstranit a dalším krokem k tomu by měla být budoucí aktualizace Sun Valley, která je plánována na letošní podzim.

Kamer Kaan Avdan v minulosti vytvořil i další pozoruhodné koncepty. Do modernějšího hávu převlékl operační systémy Windows 95, Windows 98 nebo Windows XP. Vytvořil také nástupce pro aktuální systém, který by mohl nést název Windows 11. A vloni se zamyslel nad tím, jak by mohly vypadat Windows 10, kdyby je vytvořil Apple. Tyto i další koncepty najdete na oficiálním YouTube kanále designéra.