Jak naštvat hráče? Narvat šest RTX 3080 do kufru BMW a těžit tam kryptoměny

Zatímco hráči nemohou přijít na jméno těžařům, kteří skupují nové grafické karty pro těžbu kryptoměn, těžaři mají při dnešních cenách kryptoměn doslova žně. Jedním z nich je i, o kterém jsme mluvili naposledy před 3 týdny . Ten tehdy ukázal svou farmu se 78 grafickými kartami, které ho vyšly patrně na částku přes 50 tisíc USD a při dnešních nadsazených cenách by je prodal možná i za částku blížící se 100 tisícům USD. Hovořilo se o tom, že mu taková farma může měsíčně přinášet zisk až okolo 20 tisíc USD. Jenže Byrne nezůstal jen u toho. Hráče se rozhodl naštvat ještě jednou. Na kryptoměnovou farmu totiž přestavěl své elektrické



Byrne tuto informaci potvrdil serveru Toms Hardware, kde se objevil snímek vozu s 6 grafickými kartami GeForce RTX 3080 v kufru (ale také několika dráty trčícími ven). Podle slova tvůrce to opravdu funguje, nicméně jedním z cílů projektu bylo "naštvat hráče". Farmička se šesti kartami si při práci vezme okolo 1500 W. To je docela dost na to, aby produkovala značné množství tepla. To je takové, že těžba není možná při zavřeném víku zavazadlového prostoru, systém by se přehřál. Nám tak nezbude než doufat, že se kryptománie uklidní, výroba grafických čipů se pořádně rozjede a skončí tak období, kdy v podstatě (až na pár zapomenutých kusů) nelze koupit cokoli silnějšího než GeForce GT 1030 za 2,5 tisíce.

