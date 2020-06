Jak ochránit Zemi před velkými asteroidy? Přivázat k nim menší asteroid

Obvyklé teoretické metody, jež by se mohly použít pro ochranu Země před velkými asteroidy, obvykle zahrnují exploze, snahu o jejich odklonění z původní dráhy či případně ještě větší exploze. Nyní ale mezinárodní tým vědců navrhl novou a říkají, že by se mohly prostě svázat dva asteroidy k sobě. Jaky by to ale mohlo fungovat? To vysvětluje autor Flaviane Venditti (Planetary Radar Department, Arecibo Observatory, University of Central Florida).

asteroid Bennu

Nyní se ochrana Země před asteroidy omezuje spíše na hledání těch potenciálně nebezpečných, ovšem máme tu už i misi NASA Dart , která bude zkoumat možnosti, jak odklonit asteroid z dráhy pomocí srážky s hmotným projektilem, jenž mu bude vyslán v ústrety.

Veškeré metody ale mají jedno společné, musí být k dispozici dostatek času na to, aby s hrozbou vůbec šlo něco udělat a to platí i pro nově navrhovanou metodu . Jak by ale ta měla fungovat? Předem je třeba říci, že pro uvedení do praxe tu bude jeden problém, který se v teorii řešit nemusí. Pokud máme svázat dva asteroidy, a to myšleno fyzicky pomocí pouta, lana, kšírů nebo čehokoliv jiného, musíme je také někde vzít, respektive sehnat ten druhý. To ale teorie pochopitelně už neřeší. Nehledě na to, že další problém sám o sobě je i samotné svázání obou těles a zde Venditti navrhuje použití lan, o nichž se mluvilo i v souvislosti s vesmírnými výtahy (uhlíkové nanotrubičky). I ta jsou ale zatím veskrze teoretická.

Pokud by se ovšem taková věc povedla, změnila by pozici hmotného středu celé soustavy natolik, že ta by měla výrazně změnit svou dráhu. Venditti se svými kolegy provedl úspěšnou simulaci právě s využitím výše zobrazeného asteroidu Bennu, který patří právě mezi PHO (potentially hazardous object), jenž představuje potenciální ohrožení pro Zemi, a to na konci 22. století (zatím je tu šance cca 1:2700 na srážku). Nevýhoda této metody ale spočívá v tom, že vyžaduje dlouhý čas na přípravu ve srovnání s využitím projektilů, které by měly asteroid vychýlit z dráhy. Na druhou stranu by ale měla být bezpečnější s ohledem na rozpad asteroidu a tvorbu trosek, které by jen zvyšovaly nebezpečí zasažení Země.

