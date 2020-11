Je Radeon RX 6800 rychlejší v těžbě než RTX 3090?

Výkon nových Radeonů v těžbě kryptoměn je velice důležité téma i pro ty, kteří o těžbu nemají vůbec zájem, ale rádi by si pořídili novou herní grafiku. Hodnota Bitcoinu, od níž se odvíjí i hodnota jiných kryptoměn, totiž v poslední době vcelku stabilně roste a s tím se opět postupně začíná vyplácet i těžba na grafických kartách . A pokud by měla na trh dorazit karta, která za zlomek ceny nabídne vyšší výkon v těžbě než RTX 3090, je vcelku jasné, co by to na trhu způsobilo. Ostatně už nyní je vcelku zřejmé, že i nové Radeony budou nejspíše patřit mezi nedostatkové zboží.

Můžeme se tak podívat na zprávu , která se objevila také na Chiphell , dle níž má být Radeon RX 6800 o polovinu výkonnější v těžbě kryptoměn oproti GeForce RTX 3090. To je samozřejmě už samo o sobě velice podezřelé tvrzení, však RTX 3090 je výpočetně mnohem výkonnější karta, ovšem pořádně můžeme srovnat jen výkon v plovoucí řádové čárce a o výkonu v pevné řádové čárce(konkrétně INT32), který je relevantní k těžbě Bitcoinu, toho v souvislosti s novými Radeony moc nevíme. A právě to dává prostor spekulacím či rovnou výmyslům. Ovšem selským rozumem, proč by RX 6800 jako především herní grafika měl mít tak moc vysoký výkon v INT?

A co bychom tím mohli získat, kdyby to byla pravda? Dle kalkulačky serveru Nicehash můžeme těžbou na RTX 3090 vydělat cca 3,40 USD denně, čili RX 6800 by nám vydělala asi 5 USD, přičemž její pořizovací cena je "pouze" 579 USD oproti 1499 USD karty RTX 3090. Zaplatila by se tak zhruba do čtyř měsíců těžby.



Nicméně tyto informace už byly popřeny na Tieba Baidu člověkem, který by už měl mít k dispozici kartu RX 6800 XT a ten tvrdí, že jde o nesmysl. Takže můžeme spíše doufat v to, že jde opravdu jen o malou zlomyslnou lež, neboť kdyby to byla pravda a do toho dále rostla hodnota Bitcoinu, nebylo by na trhu s grafickými kartami už vůbec veselo.

