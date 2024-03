Je to už 20 let od vydání prvního Far Cry. Který díl máte nejraději?

Far Cry z roku 2004 byl případ hry, která dokázala ovlivnit nejen hry od jiných vývojářů, ale také míru očekávání u samotných hráčů. V obou případech kvůli demonstraci možností v oblasti počítačové grafiky ve spojitosti s tehdy velkou vzdáleností pro vykreslování objektů v herním světě. Přitom z hlediska příběhu šlo pouze o béčkovou záležitost, o vývoji děje a hratelnosti od momentu, kdy se na scéně objevili v roli nepřátel mutanti, raději ani nemluvě. Far Cry ale odstartoval fenomén a dnes čekáme na informace o dalším, v pořadí už 7. hlavním dílu. Ubisoft při této příležitosti 20letého výročí od počátku série zveřejnil následující video:





Cryteku pomocí vlastního CryEngine, jehož základy lze datovat až do roku 1999, kdy měl počátek v technologickém demu V kontextu prvního Far Cry si můžeme připomenout, že hru vytvořili pro Ubisoft vývojáři zpomocí vlastního, jehož základy lze datovat až do roku 1999, kdy měl počátek v technologickém demu X-Isle: Dinosaur Island , které později po svém představení Nvidia využívala pro demonstraci schopností svých nových grafických karet. V něm jsme se mohli pohybovat na tropickém ostrově mezi různými dinosaury a při tom měnit grafické funkce pro názornou ukázku jednotlivých technologií. V červenci 2004 se Crytek dohodl s EA, že pro ně vytvoří novou FPS sérii, jež bude vycházet z technologických možností CryEngine, z čehož následně vznikl Crysis na upraveném enginu s názvem CryEngine 2. V návaznosti na to Ubisoft v březnu 2006 koupil všechna práva na sérii Far Cry a trvalou licenci na CryEngine. Ten pak dále vylepšovala, z čehož vznikla nová verze s pojmenováním Dunia Engine, v němž Ubisoft vytvořil druhý díl Far Cry 2 (resp. jeho tým Ubisoft Montreal), pro který bylo nutné původní engine výrazněji upravit kvůli záměru vytvořit otevřený svět (open world). Far Cry 2: otevřený svět, Afrika a fyzika V roce 2008 vyšel druhý díl Far Cry 2, který někteří považují za nejlepší z celé série. A to primárně kvůli jeho důrazu na vytvoření uvěřitelné atmosféry z hlediska příběhu a chování postav, přičemž jsme se z prostředí tropického ostrova v prvním díle přesunuli do vyprahlého prostředí v Africe. Tam jsme se pohybovali mezi pašeráky, měnu představovaly diamanty a navíc jsme museli bojovat s malárií, kterou jsme byli nakažení už od začátku hry (zrovna tato herní mechanika ale už moc populární nebyla). Vývojáři se hodně zaměřili na technickou stránku věci, takže hra nabízela pokročilé grafické efekty a propracovaný fyzikální model, který umožnil např. realistické šíření ohně nebo možnost ničení částí vegetace včetně jejího ohýbání při kontaktu s jinými objekty. Výsledkem ale byla hra, která měla poměrně vysoké HW nároky, což se nabízí jako jedno z vysvětlení, proč některé tyto vlastnosti byly v pozdějších dílech série zjednodušené (downgradované), nebo zcela chybí, viz následující videa, která se zaměřují na přímé srovnání Far Cry 2 a Far Cry 5 v tomto ohledu:

Oproti prvnímu dílu jsme se pohybovali v rámci jedné velké mapy, takže už v otevřeném světě. Šlo tak o první využití tohoto konceptu v sérii Far Cry, což se postupem času stalo i něčím, co ji pomáhá definovat. První díl sice nabízel i poměrně rozsáhlé mapy, ale průchod hrou byl lineární. Zatímco ve Far Cry 2 jsme se mohli v rámci mapy vydat kamkoliv. Sice se v nějakém odlehlém místě na mapě něco odehrávalo až v pozdější fázi hry, když jsme v příběhu pokročili, ale to nevadilo, protože to pomáhalo zlepšit dojem, že se pohybujeme v nějakém virtuálním světě.

Přehled série Far Cry

K některým hlavním dílům vznikla i různá obsahová DLC (nelze je spustit samostatně), z kterých lze zmínit jako jedno z nejzajímavějších např. Far Cry 5: Lost On Mars. A vyšlo i několik samostatných spin-offů, na PC šlo o následující tituly: Far Cry 3: Blood Dragon, Far Cry Primal a Far Cry New Dawn (ten se sice považuje za spin-off, ale zároveň jde o pokračování příběhu ve Far Cry 5, jež se odehrává o 17 let později).

Konkrétně Blood Dragon se stal hodně populárním díky jeho velmi výraznému retro nádechu inspirujícím se filmy z 80. let, nicméně hra je poměrně krátká. Primal a New Dawn jsou už o poznání delší a nabízí toho více, nicméně tyto 3 spin-offy vychází ze stejné mapy herního světa (a to ani ne v celém rozsahu), kterou využíval tehdejší hlavní díl série. Na druhou stranu v každém spin-offu došlo k tak výrazným změnám obsahu herního světa, že zatímco někomu to vadilo, někomu jinému naopak nikoli (což je např. i můj případ). Navíc v případě Far Cry New Dawn využití stejné mapy dává i smysl vzhledem k příběhu.

Název hry Rok vydání Žánr Engine Platforma Far Cry 2004 FPS CryEngine PC Far Cry Instincts 2005 FPS CryEngine Xbox Far Cry Instincts: Evolution 2006 FPS CryEngine Xbox Far Cry Instincts: Predator 2006 FPS CryEngine Xbox 360 Far Cry Vengeance 2006 FPS CryEngine Wii Far Cry Paradise Lost 2007 FPS CryEngine Arkádový herní kabinet pro světelnou pistoli Far Cry 2 2008 FPS Dunia Engine PC, PS3, Xbox 360 Far Cry 2 (pro mobily) 2008 Top-down TPS Mobilní telefony (Java) Far Cry 3 2012 FPS Dunia 2 PC, PS3, Xbox 360, PS4, Xbox One Far Cry 3: Blood Dragon 2013 FPS Dunia 2 PC, PS3, Xbox 360, PS4, Xbox One, Stadia Far Cry Classic 2014 FPS Dunia 2 Xbox 360, PS3 Far Cry 4 2014 FPS Dunia 2 PC, PS3, Xbox 360, PS4, Xbox One Far Cry Primal 2016 FPS Dunia 2 PC, PS4, Xbox One, Stadia Far Cry 5 2018 FPS Dunia 2 PC, PS4, Xbox One, Stadia Far Cry New Dawn 2019 FPS Dunia 2 PC, PS4, Xbox One, Stadia Far Cry VR: Dive Into Insanity 2021 VR Arény pro VR: Zero Latency VR Far Cry 6 2021 FPS Dunia 2 PC, PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X|S, Stadia