Jeff Bezos chce také většinu svého majetku věnovat na dobročinnost

Mnoho miliardářů si nenechává své jmění jen pro sebe, ale investují je nebo darují do mnoha humanitárních a dobročinných projektů. Jedním z nejznámějších je v tomto ohledu Bill Gates a jeho nadace Bill & Melinda Gates Foundation, s jejíž pomocí se povedlo např. v Africe vymýtit dětskou obrnu 2. a 3. typu (v letech 2015 a 2019). Hodně peněz věnoval např. i známý investor Warrenn Buffett a mnoho dalších. Dobročinnosti se ale dosud moc nevěnoval Jeff Bezos, bývalý CEO Amazonu. Tomu je to také často vytýkáno. Nicméně je nutno nezapomínat na to, že není úplně na nule a v roce 2010 vytvořil Bezos Earth Fund pro boj proti změně klimatu, do čehož hodlá dát 10 mld. USD v průběhu následujících 10 let. V nedávném rozhovoru na CNN se ho na dobročinné plány (a absenci jeho jména v iniciativě The Giving Pledge) zeptala redaktorka Chloe Melas.



Bezos zde možná neočekávaně odpověděl, že má v plánu v průběhu svého života rozdat většinu svého jmění, ale také podotkl, že musí najít cestu, jak to udělat tak, aby to mělo násobící se efekt. Podle Bezose to není jednoduché, stejně jako nebylo jednoduché vybudovat Amazon. Bojí se např. toho, že je snadné vložit peníze do věcí, které nejsou efektivní.

Podle žebříčku nejbohatších lidí na světě od Forbesu je Jeff Bezos na 4. místě se 116 mld. USD. Před ním je Gautam Adani z Indie (141 mld. USD), Bernard Arnault (175 mld. USD) a Elon Musk (188 mld. USD). Bezos naopak překonává již zmíněného Buffetta (108 mld. USD) nebo Billa Gatese (104 mld. USD).