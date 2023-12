Jen 46 % z max. výkonu, i tak může vypadat throttling u MediaTek Dimensity 9300

Pasivní chlazení je pro vysoký výkon vždycky problémem. Ukazují to např. srovnávací testy MacBooků Air a Pro, kde ten první je chlazený pasivně a při delší zátěži se ani jinak úsporné procesory Apple M2/M3 nevyhnou trhottlingu, tedy omezování výkonu např. snížením frekvence. V případě telefonů je to ještě markantnější, tam je pasivní chlazení standardem, prostor pro chlazení je malý, takže o to větší mohou být problémy s udržením výkonu bez toho, aniž by došlo k výše zmíněnému snižování taktů. A právě toto je něco, co sužuje mnoho výkonných mobilních procesorů. Jeden z nedávných testů to ukázal na CPU. Tento procesor sbírá ovace za svůj velmi vysoký výkon. Aby ne, když má 4 jádra Cortex-X4 (jedno na 3,25 GHz, další tři na 2,85 GHz), dále má čtyři Cortex-A720 s frekvencí 2,0 GHz, která přebírají úlohu úsporných jader (místo A5x0, která tento procesor vůbec nemá). V benchmarcích toto monstrum překonává Snapdragon 8 Gen 3 a ve vícevláknovém výkonu si doslova dělá legraci i z Apple A17 Pro . Když ale dojde na spotřebu, je to poněkud problém.