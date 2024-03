Jensen Huang z Nvidie předpovídá, že do 10 let bude AI generovat počítačové hry

Jensen Huang, zhruba před

CEO společnosti Nvidia,, zhruba před měsícem pronesl , že je zbytečné učit děti programovat, neboť takové věci už dnes dobře zvládá AI. V tehdejší anketě jste s ním ale ve většině případů nesouhlasili, 86 % z vás si myslí, že Huang nemá pravdu. Huang také naznačil, že lidé by se měli naučit to, jak správně s AI pracovat, tedy jak strukturovat příkazy pro její co nejefektivnější práci. Před pár dny na konferenci GTC 2024 vyslovil další názor, který může některé lidi překvapit. Podle něj to totiž bude trvat necelou dekádu, kdy se dostaneme s umělou inteligencí na druhou část "S křivky", tedy dospělosti dané technologie. Ta by tehdy měla sloužit k vytváření počítačových her, lépe řečeno se postará o každičký pixel ve hře a nejen to.

Řekl, že zhruba za pět let zažije generování počítačových her pomocí AI velký boom a pravděpodobně budeme zhruba v polovině procesu přijímání této technologie k účelu vytváření obrazu do her, ne-li ještě dál. V podstatě naznačil, že za nějakých 5 až přinejhorším 10 let by to tu mělo být. Nemyslí tím ale to, že by AI naprogramovala kompletně celou hru, to podle něj nebude AI dělat ani za 20 let. Spíše půjde o generování obrazu, zvuků, 3D modelů, částí zdrojových kódů, videa, příběhů a podobně (což se ostatně dnes už děje). Zajímavostí mohou být i NPC běžící na systémech AI.



Bryan Catanzaro z Nvidie se před půl rokem nechal slyšet, že AI nebude fungovat tak, že byste jen napsali "vygeneruj Cyberpunk" a ona to udělá, ale spíše tak, že kompletní renderování hry poběží na systémech AI, což by mělo vytvářet hezčí a více pohlcující hry. Nějaké to DLSS 10 by to dle jeho slov mělo zvládnout (vzhledem k tempu uvádění nových generací DLSS ale budeme za 10 let spíše tak u 6.-7. verze).