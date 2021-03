Kamery budou v Británii sledovat řidiče házející odpadky z oken

O Británii a její zálibě ve sledovacích kamerách a softwarech pro analýzu obyvatel jsme psali už nejednou . Maidstone v hrabství Kent chce sledovací kamery rozšířit na další typ hříšníků, kterými jsou řidiči vyhazující odpadky z oken. Maidstone Borough Council (MBC) se totiž jen v minulém roce postaral o odstranění 1950 tun odpadků v okolí silnic, přičemž pokutu dostalo jen 200 hříšníků, a správa britských dálnic Highways England ročně odstraní na 200 tisíc pytlů s odpadky. Není divu, že je zde tendence tento prohřešek postihovat častěji, přispět do městské i státní kapsy a mít čistější krajinu.

Maidstone tak využije systém sledovacích kamer LitterCam, které budou spolu s doprovodným softwarem schopny rozpoznat házení odpadků a registrační značky vozidel. Dle prozatímních testů je úspěšnost rozpoznání velmi slušná a software lze nasadit do pilotního provozu. Počty pokutby se tak mohly řádově zvýšit. Hovoří se o tom, že by se začalo na 90 librách (2740 Kč), pokud bude zaplacena do 15 dnů. Když ne, částka vzroste na 120 liber (3660 Kč). Pokud se software osvědčí, patrně si najde cestu i do dalších oblastí Velké Británie.

