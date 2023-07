Kanadská Electrovaya uvedla Li-Ion NCM baterie Infinity-HV s 25letou životností

Dalším zajímavým akumulátorem se může pochlubit kanadská společnost Electrovaya. Ta totiž představila své nové lithiové akumulátory Infinity-HV, které využívají katodu typu NCM (tedy s niklem, kobaltem a manganem). NCM je směsí vhodnou pro vysokou energetickou hustotu i velmi slušnou životnost, která obvykle dosahuje okolo 1500-2500 cyklů (většina elektromobilů). Nedosahuje tak sice na 4000+ cyklů u LFP (levné čínské elektromobily, Tesly Standard Range, brzy Fordy a VW, úložiště k solárům), ty ale mají mnohem nižší hustotu, naopak překonává např. NCA (např. Tesly Long Range), které se pohybují obvykle okolo 1000 cyklů, nebo LCO, které najdeme ve spotřební elektronice, a kde se bavíme o vyšších stovkách cyklů. Společnosti Electrovaya se ale povedlo dostat Li-Ion NCM akumulátory dalece za schopnosti LFP.

Využila keramického separátoru s velmi vysokou odolností a hovoří tak dokonce o 25leté životnosti při provozu 1 cyklus denně. To se tedy bavíme o více než 9000 cyklech. Pokud by se to použilo v elektromobilu s reálným dojezdem 400 km, tak tu hovoříme o životnosti na téměř 3,5 milionu km. Jinak řečeno, běžné auto by to přežilo 10-20krát co se týče nájezdu, a stačilo by to i na běžnou dobu, kdy jde auto do šrotu (u ICE jde v ČR o zhruba 20-22 let).

Zajímavostí je dokonce i to, že množství energie, které akumulátor může pojmout, je dokonce v prvních cca 1500 cyklech vyšší než na začátku. Např. v grafu výše při 400. až 1000. cyklu vidíme asi 2% nárůst. Ve výše zmíněném případě by tak elektromobil se 400km dojezdem a po ujetí 400 cyklů (tedy po ujetých 160 tisíc km) vůbec nemusel měnit baterii kvůli klesajícímu dojezdu, protože by jeho dojezd byl dokonce vyšší okolo +/-408 km. Druhý graf ukazuje i vliv rychlého nabíjení na životnost. Při 2C nabíjení (za 30 minut) je po 7000 cyklech na 88 % původní kapacity, při 1C (za 1 hodinu) a při 0,5C (za 2 hodiny) je po stejném množství cyklů zhruba na 89-90 %.