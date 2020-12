Karet RTX 3060 Ti bylo v první vlně zatím nejvíc, stejně to však nestačí

GeForce RTX 3060 Ti jsou na trhu teprve od včerejšího odpoledne a my bychom je dnes ve skladových zásobách obchodů hledali marně. Nicméně, NVIDIA u nás stanovila doporučenou cenu 11.500 Kč, za niž skutečně bylo možné RTX 3060 Ti pořídit a bylo také vidět, že v nabídce českých obchodů se objevilo více kusů, než tomu bylo v případě předchozích modelů.

Server Hardware Canucks to potvrzuje slovy, že dle ohlasů obchodníků bylo pro začátek prodeje připraveno grafických karet GeForce RTX 3060 Ti zhruba stejně jako karet RTX 3090, 3080 a 3070 dohromady. Nicméně nová GeForce je tam s ohledem na poměr výkonu a ceny velice dobře, takže není divu, že zájem byl obrovský, a zásoby tak moc dlouho nevydržely.

Informace pochází od celkem 12 obchodníků, a to pěti z USA, dvou kanadských, třech z Evropy a dvou australských. Všichni pak uvedli, že své zásoby RTX 3060 Ti dle svých předpokladů vyprodají hned během prvního dne prodeje. Spíše se ale dalo mluvit o minutách.

NVIDIA se tak připravila na vypuštění karty GeForce RTX 3060 Ti lépe než v předchozích případech a o to větší je naděje, že do obchodů budou nyní chodit i větší dodávky dalších kusů. Nicméně tato karta je ve svém cenovém segmentu zatím zcela bez konkurence a nejvíce se jí blíží Radeony RX 5700 XT. Ty už ale také jednak začínají být nedostupné, což znamená, že zbývající karty jsou spíše dražší a vzhledem k propastnému rozdílu ve výkonu (nehledě na podporu ray tracingu) je daný Radeon prostě už za zenitem jako Helena.

Aktuálně tak v nabídce karet za cca 12 až 14 tisíc není lepší karta než RTX 3060 Ti, ale to se může změnit na začátku příštího roku, kdy mají nastoupit další Radeony . AMD dobře vědělo, proč chtělo jejich nástup uspíšit, i když to vyvolá další obavy o počet připravených kusů. V lednu by měly přijít alespoň dva nové Radeony s podobně dimenzovaným GPU, jaký mají právě i RX 5700 (XT). A tím éra Navi 10 definitivně skončí.