Kauza FTX pokračuje: Sam Bankman-Fried se omluvil, krach "nečekal"

Poslední týdny otřásají světem kryptoměn. Za to může především krach společnosti FTX, která byla jednou z největších kryptoměnových platforem na světě. Ačkoli někteří na nesrovnalosti ukazovali už dříve, mnozí se k náznakům stavěli tak, že je "raději neviděli" (jak ukázalo nedávná videa youtubera Coffeezilla včetně půl roku starého, kde se sám CEO FTX v podstatě přiznal k tomu, že jde o Ponziho schéma ). Nakonec to celé prasklo až začátkem listopadu. Nejprve se ukázalo, že firma Alameda Research (dceřinná společnost FTX) je finančně nestabilní, což bylo následováno tím, že 6. listopadu se společnost Binance na základě těchto skutečností rozhodla prodat své tokeny navázané na FTX (FTT - FTX Token). Spíše však šlo o využití příležitosti ke zničení svého odvěkého rivala.





Hodnota tokenů šla logicky dolů, svého rivala tak Binance "poslala do kolen" a 8. listopadu FTX pozastavilo výběry. Binance se rozhodlo firmu "koupit a ochránit tak zákazníky", aby se o den později rozhodlo, že tak kvůli mnoha nesrovnalostem v účetnictví firmy FTX neučiní. To pochopitelně přililo oleje do ohně, konkurenčnímu FTX tak Binance zasadilo další ránu a firmě FTX tak už chybělo okolo 8 mld. USD na to, aby dostála svým závazkům. 11. listopadu vyhlásila bankrot dle kapitoly 11.

To máme teprve počátek celé kauzy. Co se ale událo od té doby? Už víme, že se povedlo FTX také hacknout (ztratilo se 470 mil. USD ). Prostředky získané v hacku FTX začaly být posléze konvertovány na wBTC a renBTC, takto se hackerovi povedlo převést minimálně 15 mil. USD. Také se ukázalo, že Sam Bankman-Fried (dnes už familiárně označován jako SBF), CEO společnosti FTX, při investičním kole z roku 2021, kdy bylo vybráno 420 mil. USD, použil 300 milionů na odkup akcií FTX od Binance. Podobná částka měla z prostředků FTX také putovat na nákup různých rekreačních nemovitostí pro vedení firmy.

SBF se před dvěma dny za celou záležitost omluvil a dle jeho slov údajně nikdy nechtěl, aby se toto stalo (což mu můžeme, ale nemusíme věřit). Tvrdil, že si nikdy pořádně neuvědomil celkový dopad množství držených finančních zásob a míru rizika, kterou představuje výrazný propad kryptoměn a "run na banku" (ten svým chováním vyvolalo především konkurenční Binance a na základě toho pak uživatelé FTX). Přidal také to, že podle něj má FTX stále hodnotu a údajně mohl získat miliardy USD jen osm minut poté, co podal dokumenty k bankrotu. Věří, že je mezi investory o FTX stále zájem, což by mohlo společnosti pomoci, ale to už není v jeho silách a jeho volbou. Otázkou je, nakolik je to jen jeho víra a nakolik se opravdu najdou další investoři, kteří by do projektu chtěli napumpovat ještě další peníze, obzvlášť když se ví, jak jimi SBF mrhá.