Kdo poletí na Měsíc? Tito astronauti budou součástí mise Artemis II

Mise Artemis II je součástí kosmického programu Artemis, který slibuje návrat člověka na Měsíc a další vědecký průzkum přirozené družice Země. NASA nyní představila čtveřici astronautů, kteří misi povedou. Budou jimi velitel Reid Wiseman, astronaut Victor Glover a astronautka Christina Hammock Koch z americké NASA a Jeremy Hansen z Kanadské kosmické agentury.



Posádka stráví na palubě kosmické lodi Orion asi 10 dní, přičemž nejdříve bude kosmické plavidlo kroužit na vysoké oběžné dráze Země, poté se provede oblet okolo Měsíce a nakonec Orion přistane na Zemi dopadem do Tichého oceánu.



Posádka mise Artemis II bude složená ze zkušených astronautů a astronautky. Christina Hammock Koch je ženou, která strávila nejdelší dobu ve vesmíru (na ISS), Reid Wiseman je pilot námořnictva, který také pilotoval v rámci programu F-35 Lightning II a pobýval na Mezinárodní vesmírné stanici. Victor Glover se zůčastnil první mise s posádkou v lodi Crew Dragon a Kanaďan Jeremy Hansen je pilot a jeden ze čtyř kanadských astronautů.



A kdy bychom se startu mise Artemis mohli dočkat? Pokud vše půjde podle současných plánů NASA, raketa Space Launch System by měla startovat v listopadu roku 2024. Od posledního letu k Měsíci v rámci programu Apollo v roce 1972 to tedy bude 52 let. Na podzim minulého roku úspěšně proběhla mise Artemis I s lodí bez posádky a dveře k dalšímu kroku por návrat lidí na Měsíc se tak otevřely.