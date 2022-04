Kenzan Diamond: 25 exabajtů na dvoupalcových diamantech

Těžko si představit materiál pro datové úložiště, který by sliboval delší výdrž než diamant. Těžko ale budeme v dohledné době strkat do svých počítačů diamantové "oplatky" a číst z nich exabajty dat, o to se tu totiž vůbec nejedná. Společnost Adamant Namiki Precision Jewelry Co. je schopna vyrábět malé diamantové wafery s průměrem dvou palců , na něž se má vejít až 25 exabajtů dat, neboli dle zdroje obsah miliardy Blu-ray disků. To je dle nedávné aktuality velice podobný objem dat, jaký si všichni uživatelé během předchozího roku stáhli ze Steamu