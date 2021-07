Kioxia ukázala test šestibitových NAND Flash a mluví dokonce o osmibitových

Firma Western Digital se přitom nedávno zmínila o pamětech PLC (Penta Level Cell) s pěti bity na buňku. Dle ní tyto paměti asi nastoupí, ovšem ne brzy, a to konkrétně spíše někdy v druhé polovině tohoto desetiletí a nástup bude velice pozvolný. Kdy by tak asi mohly přijít paměti HLC (Hexa) se šesti bity nebo dokonce OLC (Octa) s osmi bity, o nichž mluví společnost Kioxia?

Dlužno dodat, že původně o pamětech PLC mluvila také Kioxia , která je tak nyní ještě odvážnější. Stačí totiž jednoduchý výpočet k tomu, abychom rámcově zjistili, s čím se tu počítá. Jde tu o úroveň elektronového náboje uzamčeného v paměťových buňkách, kde se původně rozeznávaly v pamětech SLC jen dva stavy pro jeden bit. Pro MLC se dvěma bity už to jsou čtyři stavy (00,01,10,11) a dále postě pokračujeme násobky dvojky.

Čili pro uložení šesti bitů do jedné buňky už potřebujeme rozeznat 64 stavů a pro osm bitů dokonce 256. Dle WD by přitom už s paměťmi PLC měly velké problémy SSD kontrolery, což je právě ten důvod, proč mají PLC přijít až za řadu let, takže jak je možné, že Kioxia už mluví o HLC a OLC? Jde tu totiž zatím jen o potvrzení toho, že vyrobit takové paměti je možné, ovšem v dnešní době jen s využitím velice specifických podmínek.

Výzkumníci z Kioxie totiž vzali dnes dostupné firemní paměti 3D NAND a ponořili je do tekutého dusíku. Čili při teplotě blížící se -200 °C byli schopni takové čipy neúměrně zatížit, aniž by jejich buňky velice brzy selhaly. Šlo také o udržení informace jen po dobu 100 minut a dosažení přibližně 1000 mazacích a zapisovacích cyklů, přičemž v pokojové teplotě by takové paměti selhaly už po cca 100 cyklech. Na základě toho tak Kioxia udává, že z technického hlediska je možné vyrobit i OLC paměti s osmi bity na buňku.

Praxe je ale dnes zcela jiná a vypadá to, že QLC se čtyřmi bity tu s námi pobudou ještě řadu let, než je nahradí verze s vyšší kapacitou. Jde navíc také o to, že zatímco počet možných kombinací daný vyšším počtem zapisovacích bitů roste přímo kvadraticky, růst kapacity naopak klesá, čili se nutně musí dojít do bodu, kdy se problémy spojené s navyšováním počtu bitů už nevyplatí.

Výrobci mají ostatně ještě jednu velkou zbraň v arzenálu, a to zvyšování počtu vrstev. Samsung i SK Hynix věří, že se lze dostat na 600 až 1000 vrstev, čili nás čeká ještě cca zečtyřnásobení kapacity.

