Koduri z Intelu bude mluvit na prezentaci Samsungu, bude ten vyrábět Xe-HPG?

Raja Koduri už minulý rok navštívil továrnu Samsungu a nyní promluví na akci, která se už dle svého názvu týká výroby čipů. Prezentace dostala titulek "1000X More Compute for AI by 2025", takže se zrovna nebude týkat grafiky či rovnou her, ovšem GPU by do ní spadat mohla jako jeden z hlavních (či dokonce ten nejpodstatnější) hardwarových produktů používaných pro AI systémy.

Přirozeně se tak opět objevují spekulace o tom, že Intel pro výrobu grafických čipů využije výrobní kapacity firmy Samsung. My jsme se přitom od něj dozvěděli zatím jen to, že tyto grafické čipy budou vyráběny jinde než v továrnách Intelu a mohlo by se zdát, že v tomto ohledu by už ostatně mělo být uvařeno. Intel totiž už testuje vzorky Xe-HPG ve svých laboratořích , takže výrobce i daný proces by už měl být stanovený, jenomže dle serveru Tom's Hardware se nyní Intel pomalu rozhoduje o tom, kde nechá vyrábět čipy, které ve svých produktech vyšle na trh až v roce 2023.

Dle zájmu Koduriho o Samsung by tak výroba později mohla probíhat v Koreji, ostatně kapacity Samsungu jsou vhodné i pro NVIDII (svým způsobem) a její nejnovější Ampere, takže proč by nemohly vyhovovat i Intelu?

Dle komentáře Boba Swana (Intel CEO) k novým finančním výsledkům ale Intel ještě nemá "plně vyvinutou outsourcingovou strategii". Situace se tak může změnit, anebo jde snad i o to, že za výrobou Xe-HPG budou stát oba možní kandidáti, čili Samsung i TSMC. Výroba čipů se může rozdělit dle dostupných kapacit, takže Samsung by mohl vyrábět větší a výkonnější, zatímco TSMC menší a slabší (nebo naopak).

Swan také prozradil, že strategie Intelu ohledně využití kapacit jiných firem platí, i když už byl problém se 7nm procesem napraven. To ale nemůže vrátit ztracený čas, čili zpoždění nástupu 7nm procesu Intelu je nevyhnutelné, stejně jako onen outsourcing. Intel se ale stále dle svého šéfa opravdu nerozhodl, pro které čipy nakonec opravdu využije cizí výrobní kapacity a jmenoval specificky firmu TSMC, již označuje za vhodného kandidáta.



Intel tak bezpochyby zkoumá různé cesty a způsoby, takže dnes pravděpodobně ani nelze říci, kdo bude pro něj vyrábět a co to bude, zvláště když má jít až o rok 2023. Dle zdroje by Intel měl být sdílnější na začátku příštího roku a snad nám v tom konečně udělá jasno, neboť aktuálně jde spíše o jeden velký guláš.

