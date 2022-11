Konektory 12VHPWR od 2 výrobců: konstrukce prvního možným zdrojem potíží

"Celý svět" se snaží přijít na to, co stojí za tavícími se konektory 12VHPWR na grafických kartách Nvidia GeForce RTX 4090. Postupné vyšetřování odhaluje nové skutečnosti a ačkoli mnohdy stojí za problémem např. přílišné ohnutí kabelu nebo nedostatečné zasunutí konektoru, zásadní je zde to, proč jsou tyto konektory tak náchylné na jakoukoli nedokonalost spojení. Původní předpoklady, že jde jen o redukce pro zdroje ATX 2.0, se nakonec ukázaly jako nepravdivé, protože se už roztavily i nativní kabely pro zdroje ATX 3.0. Je tedy jasné, že pes musí být zakopán někde jinde.

Prozatím to vypadá, že jde o problém dvou různých typů konektorů od dvou různých výrobců. Jeden typ vyrábí společnost Astron, druhý pak NTK, obě jsou z Tchaj-wanu. I když oba splňují standardy PCI-SIG, ukazuje se, že jejich interní konstrukce je odlišná a totéž se týká kvality výroby. V obojím jsou horší konektory od Astronu. Ostatně o nekvalitně a až nebezpečně provedeném elektrickém zapojení se už v souvislosti s Astronem mluvilo. Liší se ale i konstrukce, kde u Astronu použili jiných kontaktů, které ale trpí na vyšší odpor a jsou méně spolehlivé. Jejich vlastnosti se rychle zhoršují s každým dalším zapojením, zatímco u NTK je toto zhoršování méně patrné.

Zotac nebo Gigabyte používají u svých kabelů verze od NTK, u dalších je to pak spíše loterie. Prozatím víme, že RTX 4090 a RTX 4080 mohou přijít s konektory od obou výrobců, zatímco u RTX 4070 Ti má být používáno jen kvalitnější provedení od NTK v konfiguraci 2×8pin na 16pin. Nicméně dosavadní výsledky pořád neznamenají, že by za to mohl jen a pouze Astron, tedy jeho návrh a kvalita výroby. Chyb zde může být více, protože nebyly vyjasněny některé další skutečnosti. Pozoruhodné na celé věci je totiž i to, že RTX 3090 Ti měla tento konektor také, ale o tavících se kabelech nebyla žádná zmínka. To do celé věci logicky vnáší další otázku. Byly RTX 3090 Ti dodávány jen s kabely od NTK nebo je problém v tom, jak s napájením pracuje RTX 4090 (je tedy chyba v jejím napájecím systému) a nekvalitní kabely jen problém umocňují? Na to zatím neznáme odpověď.