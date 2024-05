Křemíkové Li-Ion StoreDot nabity z 10 na 80 % za 10 minut bez propadu ke konci

StoreDot jsme už v minulosti XFC 100in5, který by měly umožnit nabít dojezd 100 mil (cca 160 km) za 5 minut. V roce 2026 to má být 100in4 a v roce 2028 pak 100in3. Nyní došlo i k praktickému testu, který zahrnoval akumulátor normální velikosti v normálním autě. Tedy tak trochu. Šlo o prototyp elektromobilu Polestar 5 s novým typem akumulátoru StoreDot a vyzkoušeli, jak dlouho potrvá nabít ho z 10 na 80 %.

O křemíkových lithiových bateriíchjsme už v minulosti psali několikrát . Výrobce plánuje letos představit modely, který by měly umožnit nabít dojezd 100 mil (cca 160 km) za 5 minut. V roce 2026 to má být 100in4 a v roce 2028 pak 100in3. Nyní došlo i k praktickému testu, který zahrnoval akumulátor normální velikosti v normálním autě. Tedy tak trochu. Šlo o prototyp elektromobilu Polestar 5 s novým typem akumulátoru StoreDot a vyzkoušeli, jak dlouho potrvá nabít ho z 10 na 80 %.

Přesné detaily zveřejněny nebyly, ale z videa se dá mnohé odvodit. Za 10 minut nabili 58,5 kWh a dostali se z cca 10% na 80% nabití, což znamená, že šlo o zhruba 84kWh akumulátor. Pokud vezmeme papírové hodnoty Polestaru 2, které jsou okolo 16 kWh/100 km, pak za 10 minut nabili dojezd cca 360-370 km, za 5 minut tedy lehce přes 180 km, což splňuje cíl baterií 100in5 (160 km za 5 minut). Pochopitelně v praxi to tak růžové není, protože Polestary nejsou zrovna efektivní, mají mnohem vyšší skutečnou spotřebu a u Polestaru 2 je tu v praxi u reálných řidičů okolo 22,5 kWh/100 km. I tak to ale znamená dobití 260 km za 10 minut, resp. 130 km za 5 minut.

Zajímavé je, že ačkoli většinou rychlost nabíjení Li-Ion akumulátorů směrem ke konci padá, tady to bylo spíše naopak. Začalo se u zhruba 310 kW a ke konci (při 80 %) už byl nabíjecí výkon kolem 380 kW. Bohužel pak už další nabíjení neměřili, takže je stále možné, že k výraznějšímu propadu v posledních 20 % došlo. Firma ale říká, že výhodou jejich baterií má být právě to, že i posledních 20 % se může nabíjet velmi rychle (jen nevíme jak rychle). Průměrný nabíjecí výkon v okně mezi 10 a 80 % byl zhruba 350 kW. Předpokládá se, že akumulátory by mohly být v reálných autech do 2-3 let.