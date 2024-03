Kryptohorečka je zase tady, Bitcoin s 69.300 USD překonal historické maximum

Kryptohorečka pokračuje. Zatímco takřka celý rok 2022 byl ve znamení pádů hodnoty kryptoměn, rok 2023 byl opakem. Pokud jde o Bitcoin, ten dle Coinbase zaznamenal předchozí rekord 68.990 USD, a to 10. listopadu 2021. Yahoo Finance pak uvádí např. maximum 68.790 USD. Koncem roku 2022 ale klesl až k 15.600 USD a kolem 16 tisíc USD se držel až do konce tohoto roku. Přelom let 2022 a 2023 nicméně přinesl postupný růst hodnoty a do roku 2024 už vstupoval Bitcoin s hodnotami okolo 40-45 tisíc USD. Dnes ráno pak vyrovnával historické rekordy a kolem 16. hodiny se dostal na dosud nejvyšší hodnotu 69.320 USD (68.870 USD dle Yahoo Finance).



Zvýšený zájem o kryptoměny tak trvá už přes rok a nyní tomu pomáhá několik dalších faktorů. Už tradičně je to nafukování bubliny a problematika FOMO (Fear Of Missing Out), tedy strach z toho, že člověk zase něco promešká. Spousta lidí tak chce naskočit do jedoucího vlaku a doufá, že hodně zbohatne. Své ale přidalo i nedávné zavedení spotových ETF navázaných na Bitcoin, které jsou poměrně úspěšné, a do dnešního dne sem lidé vložili přes 52,5 mld. USD. Výsledkem je, že trh s Bitcoiny má i po velkém pádu a korekci z posledních desítek minut na částku cca 64.700 USD (tedy o téměř 7 % dolů za pouhé 2 hodiny) valuaci 1,3 bilionu USD. Tato hodnota je podobná tržní valuaci společnosti Meta, která je 7. nejhodnotnější firmou na světě. Dalším důvodem pro růst je brzké dělení Bitcoinu. To by mělo proběhnout patrně okolo 17.-19. dubna a ve výsledku to znamená, že zatímco dnes těžaři získávají za vytěžený blok odměnu 6,25 BTC, nově to bude polovina, tedy 3,125 BTC.