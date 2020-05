Kryptoměna Gram od Telegramu končí dříve, než začala: kvůli americkým soudům

Státy nemají rády, když se jim někdo míchá do jejich finančních systémů, a proto není divu, že mnoho kryptoměn skončilo ještě dříve, než vlastně začaly vůbec fungovat. Otazník visí nad Librou od Facebooku od komunikátoru Telegram to už má i spočítané. Jeho platformase nelíbí americkým soudům, které nepovolily prodej této kryptoměny po celém světě, tedy v USA i mimo něj. Autoři kryptoměny, na které pracovali 2,5 roku, říkají, že zdůvodnění amerických soudů jsou směšná. Chtějí totiž zabránit, aby si americký občan mohl koupit tuto kryptoměnu v jiné zemi. Přirovnávají to k tomu, jako by např. USA zakázalo prodej kávy, a proto by současně donutilo např. Itálii zakázat provoz kaváren, aby tam nemohl přijet americký turista na kafe.