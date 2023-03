Kryptoměnová banka Silvergate Bank ukončuje svou činnost

V posledních měsících zkrachovalo mnoho kryptoměnových služeb a nyní tu máme další. Je jí společnost Silvergate Capital Corporation, která provozovala banku Silvergate Bank. V tomto případě ale nešlo o žádný mladý startup, ale o firmu, jejíž historie se započala dávno před vznikem kryptoměn. Založena byla totiž už v roce 1988 jako firma pro poskytování spoření a úvěrů, přičemž se v roce 1996 stala bankou. V roce 2013 začal její CEO koketovat s kryptoměnami a postupně se ze Silvergate stala kryptoměnová banka. Vytvořila systém Silvergate Exchange Network (SEN), který nabízel jiným kryptoměnovým směnárnám, dalším institucím a zákazníkům směnu kryptoměn na fiat měny a zpět. Bohužel nynější situace kolem kryptoměn se jí stala osudnou.



Počátkem roku 2022 odkoupila projekt kryptoměny Diem of Libry (nevydařený kryyptoprojekt Facebooku), ale ani pod jejími křídly nespatřil světlo světa. Kvůli propadu cen kryptoměn a všeobecné panice zejména v souvislosti s krachem FTX jen za poslední čtvrtletí minulého roku zákazníci vybrali z banky prostředky v hodnotě 8,1 mld. USD, což byly zhruba dvě třetiny toho, co banka držela. 8. března tak banka ohlásila, že ukončuje svou činnost a jde do dobrovolné likvidace. Všichni zákazníci by měli dostat zpět své vklady.