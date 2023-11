Kryptopodvod století: SBF uznán vinným ve všech bodech, hrozí mu 110 let vězení

FTX toho bylo Sam Bankman-Fried (SBF), který byl CEO celé platformy, jež stála za riskantními operacemi s kryptoměnovými prostředky svých zákazníků, totiž stanul u soudu a neodešel od něj zrovna s optimistickým výhledem. Soud ho totiž uznal vinným ve všech sedmi bodech obžaloby. Ty se týkaly především zpronevěry, praní špinavých peněz a podobných.

O kauze kryptoměnové platformytoho bylo napsáno už hodně . Nyní ale dochází k dalšímu velkému průlomu, který stojí za to zmínit, protože je jejím celým vyústěním.(SBF), který byl CEO celé platformy, jež stála za riskantními operacemi s kryptoměnovými prostředky svých zákazníků, totiž stanul u soudu a neodešel od něj zrovna s optimistickým výhledem. Soud ho totiž uznal vinným ve všech sedmi bodech obžaloby. Ty se týkaly především zpronevěry, praní špinavých peněz a podobných.

Podobné podvody se nicméně dějí i v klasickém peněžním světě, kryptoměny se zde staly jen prostředkem k podvodu, nešlo tedy přímo o zneužití nějaké jejich specifické vlastnosti, jako spíše aktuálního zájmu o ně a ziskuchtivosti lidí. V těchto sedmi bodech obžaloby SBF hrozí různě od 5 až 20 let, nejhorší kombinace by pak pro něj mohla znamenat až 110 let za mřížemi. Kolik to bude, to se brzy dozvíme. I při mírných trestech bude jejich součet patrně znamenat, že SBF stráví za mřížemi celý zbytek svého života.