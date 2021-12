Laminar RH1: výkonnější z nových chladičů Intelu má už všechna žebra z kovu

Chladič Intel RM1 a nejspíše i RS1 má své tělo vytvořeno zčásti z imitace žeber, která jsou plastová, zatímco kovová žebra jsou ukryta až dole v těle chladiče. Můžeme to brát jako designový prvek, ale Intel skutečně vyrábí kovový chladič s velice podobným designem, a sice RH1.

Intel RH1 bude určený pro procesory Core i9 krom odemknutých verzí K, které už jsou na trhu a uživatel si k nim musí zajistit vlastní chlazení. Všimnout si můžeme jednak lepšího montážního systému oproti RM1, který využívá masivní zadní rámeček pro podporu desky z druhé strany a namísto plastových zámků spon pak vysoké přítlačné šroubky.

Především je ale zřejmé to, že veškerá žebra, která tento chladič ukazuje, jsou již kovová, což je patrné především ze záběru seshora. Na druhou stranu je do pasivu vložen ventilátor se svým kruhovým rámečkem tak, že v podstatě ani nemůže ovívat konce žeber, ale Intel tu snad ví, co dělá. Je totiž jasně vidět, že rámeček ventilátoru tvořící krátký tunel uzavírající lopatky rotoru tu nemá za úkol držet celý ventilátor na místě. Musí tak mít jiný účel (doufejme) a nabízí se v podstatě jen jediný, a sice usměrnění toku vzduchu. Ostatně samotné konce žeber už v případě chladiče bez heatpipe nejsou tak důležité jako části blízko základny a právě na ně bude soustředěn proud vzduchu od lopatek.

Designově je to vcelku zdařilý kus hardwaru, i když s funkčně zastaralým konceptem, který podtrhuje svit LED umístěných u rotoru ventilátoru, přičemž ty na všech dostupných materiálech svítí jen jedinou barvou, takže o RGB asi nepůjde.

