Lenovo vede na trhu s notebooky, hodně rostl Dell, ale co Apple a jeho M1?

Trh s notebooky roste a podle posledních statistik společnosti Strategy Analytics v letošním třetím čtvrtletí (Q3/2021) proti loňsku vzrostl o 8 % na 66,8 milionů kusů. Jedničkou na trhu je už po čtvrté čtvrtletí za sebou Lenovo, které prodalo 15,3 milionu kusů a tento počet se tak zvýšil o 5 %. Jeho tržní podíl je 22,9 %, což je ale méně než loni (23,4 %). Důvod je jednoduchý. I přes rostoucí prodeje celý trh rostl ještě o něco rychleji, a tedy jeho tržní podíl lehce klesl.



I z tohoto důvodu je propad druhého HP o to výraznější. Drží si sice velmi pěknou druhou pozici se 14,3 milionu kusů a 21,4% podílem, nicméně počet prodaných kusů se proti loňsku propadl o 5 % (tehdy mělo 24,3 % a bylo to naposled, co bylo před Lenovem). Největším skokanem první pětky je jednoznačně Dell. Ten zvýšil své prodeje o velmi výrazných 50 % a s 12,2 milionu kusů a 18,3% podílem si pojistil 3. pozici.

Apple. Faktem je, že 6,5 milionů MacBooků je pěkný výsledek a 4. místo na poměrně drahou značku není vůbec špatné. Apple tak dosáhl na 9,8% tržní podíl a meziročně jeho prodeje vzrostly o 10 %. Uvážíme-li ale to, o kolik rostl celý trh (8 %), tak šel nahoru jen mírně a nové procesory americkému výrobci v počtu prodaných kusů zas až tak dramaticky nepomohly, což se může změnit díky nové generaci MacBooků Pro. Na páté pozici je Asus, který dle statistiky prodal 5,1 mil. kusů, dosáhl na 7,6% podíl na trhu, a stejně jako Apple, i on vzrostl o 10 %.

