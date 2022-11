LG UltraGear 45GR95QE-B: 45" zahnutý OLED monitor s 0,03ms odezvou

LG v posledních dnech představilo dva zajímavé monitory. Už jsme si ukázali 26,5" OLED verzi UltraGear 45GR95QE-B. I v tomto případě jde o panel typu OLED, úhlopříčka ale naopak patří k těm největším a dosahuje 44,75". Zajímavé je i vysoce nadprůměrné zakřivení 800R. Jak už je u panelů OLED obvyklé, chlubit se může extrémně vysokým kontrastem, zde je to 1,5M:1. Zajímavá je i velmi krátká odezva 0,03 ms (GTG). Monitor je 10bitový, podporuje tedy 1,07 mld. barev. Má poměr stran 21:9, nicméně vzhledem k velikosti se budete muset spokojit s poněkud nižším rozlišením QHD 3440×1440 pixelů a hustotou bodů jen 84 ppi. Displej je schopen dosáhnout max. frekvence 240 Hz a podporuje adaptivní synchronizaci Nvidia G-Sync Compatible a AMD FreeSync Premium. Pokud jde o pokrytí barevných prostorů, výrobce uvádí 98,5 % prostoru DCI-P3.

v posledních dnech představilo dva zajímavé monitory. Už jsme si ukázali 26,5" OLED verzi UltraGear 27GR95QE-B , nyní tu máme naopak jeho mnohem většího brášku. I v tomto případě jde o panel typu OLED, úhlopříčka ale naopak patří k těm největším a dosahuje 44,75". Zajímavé je i vysoce nadprůměrné zakřivení 800R. Jak už je u panelů OLED obvyklé, chlubit se může extrémně vysokým kontrastem, zde je to 1,5M:1. Zajímavá je i velmi krátká odezva 0,03 ms (GTG). Monitor je 10bitový, podporuje tedy 1,07 mld. barev. Má poměr stran 21:9, nicméně vzhledem k velikosti se budete muset spokojit s poněkud nižším rozlišením QHD 3440×1440 pixelů a hustotou bodů jen 84 ppi. Displej je schopen dosáhnout max. frekvence 240 Hz a podporuje adaptivní synchronizaci Nvidia G-Sync Compatible a AMD FreeSync Premium. Pokud jde o pokrytí barevných prostorů, výrobce uvádí 98,5 % prostoru DCI-P3.

Najdeme tu 2 porty HDMI, jeden DisplayPort, 4pólový kombinovaný jack pro sluchátka s mikrofonem, dva downstream USB 3.0 porty a jeden upstream, máme zde také SPDIF out. Hráče potěší speciální režimy pro různé typy her, je tu i funkce Black Stabilizer, Crosshair, počítadlo FPS, nechybí PIP i PBP, True Color Pro (HW kalibrace) a z HDR režimů tu máme např. HDR10. O zvuk se budete muset postarat sami, reproduktory tu nejsou, nicméně monitor si poradí s výstupem zvuku DTS HP:X. Monitor je výškově polohovatelný ve 110mm rozsahu, náklon je podporován od -5° do +15°, do stran pak v rozsahu +/-10°. Umožňuje i montáž na zeď díky VESA 100×100mm. Pokud jde o cenu, ta byla stanovena na 1699,99 USD.