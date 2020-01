Lisa Su potvrdila nástup Zen 3 v tomto roce

AMD po své prezentaci na CES 2020 ještě dodatečně slíbilo, že letos přijdou výkonné Navi a také že se chystají APU s touto grafickou architekturou. Nyní tu máme ještě dodatečné potvrzení , že letos nastoupí také Zen 3, takže to máme konečně kompletní. Žádné podrobnosti o Zen 3 a silných Navi jsme se sice nedozvěděli, ale aspoň víme, že s nimi AMD pro letošek počítá.

Lisa Su v rozhovorech s novináři potvrdila jen to, že Zen 3 jsou na cestě, ale pochopitelně nemluvila o žádných podrobnostech o výkonu nebo o tom, kdy přesněji je můžeme očekávat. Máme důvod si tak myslet, že tyto procesory přijdou na trh později než Zen 2 v minulém roce, čili možná až někdy na podzim či prostě po letních prázdninách. V takovém případě je totiž pochopitelné, že AMD o nich ještě nechce mluvit a ten pravý čas by mohl nastat na konci května na Computexu.

Obecně se očekává, že Zen 3 završí éru aktuálních platforem využívajících patici AM4 a paměti DDR4. Ostatně paměti DDR5 se mají rozšiřovat už od letošního roku, takže zhruba někdy v první polovině roku 2022 by už mohl nastoupit další Zen právě s DDR5. Samotná mikroarchitektura Zen 3 by se ale měla oproti Zen 2 výrazně změnit a už několikrát se mluvilo o tom, že z ní zmizí čtyřjádrové jednotky CCX s vlastní L3 cache, respektive se sjednotí do 8jádrových jednotek s jednou sdílenou L3 cache. Nárůst výkonu na takt se pak má pohybovat zhruba mezi 10 a 20 procenty.

Aktuálně má však AMD velký zájem proniknout na další trh, který dosud ovládá Intel, a to je mobilní. Postavení Intelu má po dlouhých letech reálně ohrozit mobilní rodina Ryzen 4000 , a to jednak 15W a pak 45W procesory/APU. Lisa Su mluvila především o záměru oslovit více výrobců počítačů a dostat čipy AMD i do výkonnějších a dražších modelů. Zdůraznila také, že se nechce zaměřovat na okrajové trhy, ale na velké trhy s potenciálem vysokých tržeb. Ostatně AMD bude mít letos možnost podstatně navýšit produkci 7nm čipů u TSMC, takže je pochopitelně i bude chtít někde udat.

Ceny souvisejících / podobných produktů: