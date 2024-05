Lyten začíná dodávat vzorky lithium-sírových akumulátorů Li-S do automotive i armádě

lithium-sírové Li-S. Právě ty má ve vývoji společnost Lyten, do které před rokem investovala i

Vyvíjí se mnoho variant Li-Ion akumulátorů, současně se ale zkouší i výrazněji odlišné koncepty jako např. sodíkové Na-Ion nebo. Právě ty má ve vývoji společnost, do které před rokem investovala i automobilka Stellantis . Firmě se povedlo posunout vývoj nových akumulátorů opět o něco dál a nyní už je schopna produkovat A-vzorky i B-vzorky. Pokud jde o A-vzorky (funkční, nicméně limitované vzorky), tak ty nedávno začala dodávat i svým partnerům a investorům. Akumulátory tak putují pro otestování k zákazníkům v automotive v Evropě i USA (včetně již zmíněného Stellantisu), míří také k výrobcům elektroniky a armádě (ta je ještě nedostává, ale stane se tak ještě v květnu). Společnost vidí možné využití v automotive, vesmírném nasazení, letectví, dronech, obraně, mikro-mobilitě a spotřební elektronice.

Lyten nyní na lince v San Jose v Kalifornii (byla otevřena v květnu 2023) vyrábí jak pouzdrové akumulátory, tak i cylindrické formátu 18650 a 2170. Výše zmíněné vzorky jsou 6,5Ah akumulátory pouzdrového typu s podporou nabíjení/vybíjení C/3, nicméně letos by měla začít dodávat i cylindrické varianty. Později by se mělo dostat i na B-vzorky a C-vzorky (to už budou plně funkční verze vyráběné nástroji pro sériovou výrobu).

Li-S má mít výhodu v mnohem vyšší energetické hustotě, kde se počítá s tím, že budou pokrývat rozsah 300-600 Wh/kg (tedy více než Li-Ion NMC), nevíme ale, jakou energetickou hustotu mají ty, které jsou nyní dodávány. Současně by ale jejich výrobní náklady měly být srovnatelné s Li-Ion LFP a výhodou je to, že neobsahují kobalt, mangan a podobně, takže se i výrazně zkracuje "cestování" materiálů přes půlku světa k tomu, aby byly poskládány do výsledné baterie. Uhlíková stopa těchto akumulátorů má být o 65 % nižších než u běžných Li-Ion. Akumulátory mají anodu z kovového lithia a najde se zde také 3D grafen (otázkou je, co si pod tím představit, když grafen je forma uhlíku ve 2D vrstvě).