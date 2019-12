Mars 2020 Rover už jezdí, splnil první testy

V roce 2020 opět nastane vhodná doba pro lety na Mars, neboť ten se na své oběžné dráze přiblíží k Zemi, jak se děje pravidelně zhruba každé dva roky. Cesta na něj tak bude nejkratší, a tedy i nejrychlejší, ovšem i tak zabere asi půl roku, čili Mars 2020 sice odstartuje v průběhu příštího léta, ale přistávat bude až v únoru 2021.

Během příštích měsíců také nový rover už dostane své jméno, abychom o něm pořád nemuseli mluvit jako o Mars 2020. Curiosity přitom můžeme považovat za jeho bratrský model, neboť nový rover je založen na jeho platformě, přičemž inženýři NASA se také mohli poučit z vlastních chyb. Vytvořili tak například odolnější kola, která by se neměla tak lehce prorazit (vyrobena jsou z hliníku a mají titanové paprsky) a samozřejmě je tu také velice odlišná výbava, která bude tentokrát podřízena hlavnímu úkolu hledání známek minulého i nyní přítomného života, jakkoliv skeptičtí k tomu můžeme být.

Nyní nový rover už jezdí a NASA mu v Jet Propulsion Laboratory připravila příslušnou testovací dráhu, aby vyzkoušela závěsy kol a celkovou schopnost pohybu a překonávání překážek, což bylo provedeno bez ztráty květinky. Rover také předvedl, jak se umí díky natočení svých šesti kol otáčet na místě a poprvé byla otestována také schopnost autonomního řízení, čili Mars 2020 se do jisté míry bude rozhodovat sám, kudy a jak pojede.

Oproti Opportunity tak má nový rover i kamery s vyšším rozlišením a výkonnější hardware pro autonomní funkce. I díky tomu by mohl pokořit rekord roveru Opportunity, který po Marsu najel celkem 45,16 km, zatímco Curiosity zatím "jen" 21,09 km. Mars 2020 by totiž měl průměrně ujet vzdálenost 200 metrů za den, zatímco Curiosity zvládlo 214 metrů za den, ale ne v průměru, nýbrž rekordně. Pokud tedy opravdu půjde o 200 metrů za den, mohl by Mars 2020 překonat rekord roveru Opportunity za pouhých 226 dní (či solů v případě Marsu). A bude to potřeba, aby nový rover mohl skutečně dobře prozkoumat Jezero Crater jako jedno z míst, kde mohl existovat v minulosti život.

Za úkol ostatně bude mít i sběr vzorků pro některou z budoucích misí, která by je měla být schopna dopravit k nám na Zemi. A zcela jistě si Mars 2020 připíše jedno prvenství, a sice že na cizí planetu dopraví létající dron . To samozřejmě za předpokladu, že vše půjde dobře.

