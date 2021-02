Mass Effect Legendary Edition: to pravé pro období nedostatku

A právě pro takovouto dobu se bude velice hodit ohlášený Mass Effect Legendary Edition , který sice bude čítat i nejnovější třetí díl a s vylepšenou grafikou, ale to samozřejmě neznamená, že bude mít krvavé nároky.

Od vypuštění Mass Effect 3, který bude logicky z hlediska grafiky nejspíše pozměněn nejméně, nás už přitom bude v květnu, kdy Legendary Edition přijde na trh, dělit plných devět let. V tu dobu byly horkou novinkou karty GeForce GTX 600, čili první generace Kepleru s výkonem 3 TFLOPS v případě jednočipové hi-endové GTX 680, což už téměř odpovídá naprostému low-endu generace GTX 1600 (Turing) anebo pomyslné kartě na půli cesty mezi Radeonem

RX 560 a RX 570. Jaké jsou ale oficiální požadavky na hardware v případě Mass Effect Legendary Edition?

Mass Effect Legendary Edition - minimální požadavky na PC:



Operační systém: 64-bit Windows 10



CPU: Intel Core i5 3570 nebo AMD FX-8350



Paměti: 8 GB



GPU: NVIDIA GTX 760, AMD Radeon 7970 / R9 280X



GPU paměť: 2 GB



Úložný prostor: alespoň 120 GB



Mass Effect Legendary Edition - doporučená konfigurace PC:



Operační systém: 64-bit Windows 10



CPU: Intel Core i7-7700 nebo AMD Ryzen 7 3700X



Paměti: 16 GB



GPU: NVIDIA GTX 1070, AMD Radeon Vega 56



GPU paměť: 4 GB



Úložný prostor: alespoň 120 GB

My se bohužel opět nedozvíme, k čemu se dané konfigurace vztahují, ale mělo by snad jít v prvním případě o hraní ve Full HD při cca 60 FPS a v druhém o 4K při stejné snímkovací frekvenci. A dalo by se říci, že požadavky budou v případě CPU poněkud nadnesené až nelogické. Především jde o doporučené procesory, kde máme starý čtyřjádrový Kaby Lake na straně Intelu a mnohem modernější osmijádrový Zen 2 v případě AMD. Zvládne tak série Mass Effectu efektivně využít 4C/8T procesor, nebo i 8C/16T procesor? Vzhledem ke stáří her to bude pochopitelně spíše to první.

Doporučené grafické karty, zvláště pokud má jít skutečně o 4K, vypadají ale jako vcelku odpovídající výběr a co se týče 120 GB na disku, zde je třeba si uvědomit, že jde o soubor všech tří dílů a rovněž i všech DLC (až na jedno, jehož zdroják byl ztracen), čili 120 GB je sice dost, ale s tím se nedá nic dělat.





