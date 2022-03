Měsíční loď bude pro NASA vyvíjet nejen SpaceX, našly se finance

V podstatě od začátku tu jde o souboj dvou neporovnatelných konceptů. Na jedné straně je SpaceX, která už svou zakázku od NASA dostala, přičemž na straně druhé je neúspěšná firma Blue Origin, která předložila koncept Blue Moon ne nepodobný původním přistávacím modulům z éry Apolla. A zatímco SpaceX má pro měsíční raketu využít upravenou loď Starship, kterou již pilně testuje, Blue Origin dosud v rámci tohoto projektu nepředvedla nic krom modelu s koulí na doširoka rozkročených nohách.

Jeff Bezos se loni rozčiloval i proto, že návrh jeho firmy prý nebyl řádně prozkoumán a posouzen a že NASA by správně u takto důležitých projektů měla zadat souběžný vývoj dvou konkurenčních řešení, podobně jako tomu bylo i v případě SpaceX Crew Dragon a Boeing Starliner. V tom je kus pravdy, neboť pokud by si NASA dříve vybrala jen Starliner, stále by se musela v případě ISS spoléhat na ruské Sojuzy a to by zvláště v těchto dnech bylo velice prekérní.

Na druhou stranu, pokud jde o srovnání schopností firem SpaceX a Blue Origin, jednoznačně z nich jako mnohem zkušenější a schopnější vyjde právě SpaceX.

Nicméně NASA nyní přece jenom ohlásila , že pod označením Sustaining Lunar Development připravuje další kontrakt, který umožní oslovit další firmu pro vývoj lunárních lodí (Human Landing System). NASA to přitom měla v plánu už dříve, ale od Kongresu dostala jen čtvrtinu z požadované sumy 3,4 miliard dolarů, takže si zvolila pouze SpaceX.

Jeff Bezos ale ještě nemůže slavit, protože to nemusí být jeho Blue Origin, kdo zvítězí v novém řízení. Původně se ho zúčastnila i firma Dynetics a není jisté, že se do soutěže nepřihlásí ještě někdo další. Zcela jistě to ale nebude SpaceX, neboť její účast podmínky soutěže vylučují, ale to je pochopitelné.

Je také třeba poznamenat, že pokud někdo vyhraje v nové soutěži Sustaining Lunar Development, bude moci dodat své řešení až pro pozdější mise Artemis. Právě SpaceX už je totiž zapsána jako dodavatel HLS pro misi Artemis 3, která bude představovat první přistání astronautů na Měsíci v rámci nového programu. To by mělo platit i pro následující dvě, ovšem misí Artemis by celkově mělo být až 11, čili tu jistě je prostor pro dalšího. Na druhou stranu má jedna měsíční mise přijít na více než 4 miliardy dolarů , za čímž stojí právě i vysoká cena startu rakety SLS. Mohly by je později nahradit třeba nosiče Super Heavy od SpaceX? Snad, ale zatím to není žádné téma.

Nevíme také, jaké prostředky může získat vítěz soutěže Sustaining Lunar Development, který bude ohlášen až na začátku příštího roku. NASA ostatně zatím ještě ani nezveřejnila konkrétní požadavky a kritéria.

