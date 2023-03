Meta má nový tým pro AI nástroje, chatboty a digitální "osoby"

Meta už oznámila nejen vývoj Mark Zuckerberg se nechal také slyšet, že v rámci společnosti zakládají nový tým, který se bude věnovat generativní AI, aby se v této oblasti firma posunula rychleji vpřed. Připomeňme, že dosud se Meta soustředila především na virtuální realitu, kde se jí

Nynější "hype" kolem umělé inteligence a chatbotů způsobuje, že se mnoho firem snaží urychleně reagovat auž oznámila nejen vývoj systému LLaMA , alese nechal také slyšet, že v rámci společnosti zakládají nový tým, který se bude věnovat, aby se v této oblasti firma posunula rychleji vpřed. Připomeňme, že dosud se Meta soustředila především na virtuální realitu, kde se jí nijak zvlášť nedaří a mezitím se ukázalo, že obrovský poprask nastal v oblasti generativní AI a nikoli VR. Otázkou samozřejmě je, kdy tento překotný zájem vyšumí a generativní AI se nějak rozumně ustálí.

Meta hodlá vytvořit nástroje využívající AI do většiny svých produktů, kde by mohly být v podobě virtuálních "AI osob", které by měly pomáhat lidem v nejrůznějších úlohách. Počítá se s prací na textu v chatovacích aplikacích WhatsApp a Messenger, měly by vzniknout i AI filtry pro fotografie do Instagramu. Nový tým povede Ahmad Al-Dahle, který se bude zodpovídat CPO společnosti, jímž je Chris Cox. Myslíte si, že Meta dokáže překonat ChatGPT od OpenAI?