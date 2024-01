Meta se ve velkém soustředí na AGI (obecnou AI), letos koupí 350.000 Nvidií H100

Odhadnout budoucnost není jednoduché a už poslední tři dekády se ve velkém mluví o dvou velkých technologiích budoucnosti, umělé inteligenci a virtuální realitě. Společnost Meta (kdysi Facebook) vsadila především na virtuální realitu, tato sázka se jí ale prozatím moc nevyplácí. Její Reality Labs vykazuje obrovské ztráty, ačkoli prodeje headsetů nejsou vůbec špatné (desítky milionů kusů, což je srovnatelné např. s herními konzolemi). Mark Zuckerberg už ale před nějakou dobu přestal šlapat tolik na plyn a v tlaku na vývoj systémů VR a AR trochu polevil. To ale stále nemusí znamenat, že se mýlil, a pokud AR/VR prorazí, jeho firma může mít stále slušný náskok. To se zatím neděje v druhé oblasti umělé inteligence, které naopak v posledních dvou letech skutečně dosáhla obrovského boomu, na který se čekalo už desítky let. Meta sice má své LLM Llama, ale zatím není v popředí zájmu o technologie AI.



obecné umělé inteligence (AGI). Obecná AI je další stupeň, který by měl přinést systém schopný úplně obecné možnosti naučit se cokoli jako člověk, nebýt tedy omezenou a specializovanou AI natrénovanou na omezené množství činností. A právě AGI je novým cílem Mety, což Mark Zuckerberg oznámil např. na své Zatím tu máme různé systémy umělé inteligence, ale nikoli(AGI). Obecná AI je další stupeň, který by měl přinést systém schopný úplně obecné možnosti naučit se cokoli jako člověk, nebýt tedy omezenou a specializovanou AI natrénovanou na omezené množství činností. A právě AGI je novým cílem Mety, což Mark Zuckerberg oznámil např. na své sociální síti Threads . Oznámil sloučení skupin FAIR (Fundamental AI Research) a genAI, což přinese sjednocení dvou skupin za účelem efektivnějšího vývoje systémů AGI.