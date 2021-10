Meteor Lake už prodělal tape out, očekávat jej máme do roka a půl

Procesory Meteor Lake budou vůbec první od Intelu, které budou určeny pro běžná desktopová i mobilní PC a zároveň je bude tvořit více čipů spojených pomocí pokročilých technologií pouzdření. Intel sice již dříve vyráběl vícečipové procesory, jako je třeba Core 2 Quad tvořený dvěma stejnými čipy, ale ty jen seděly vedle sebe a komunikovaly přes FSB, čili nešlo z hlediska pouzdření o nic speciálního. Pak jsme tu ovšem měli speciální verze Kaby Lake s grafikou Vega M a pamětí typu HBM využívající spoje EMIB a nebo také rovnou Foveros a procesory Lakefield, ale ty se zase nedají pokládat za běžné procesory a za desktopové už vůbec ne.





Tape in procesorů Meteor Lake letos na konci května znamenal, že Intel dokončil design potřebných Compute Die, tedy čipů s procesorovými jádry. Vedle nich tu bude ještě SOC - LP, čili obdoba I/O čipu v Ryzenech a nakonec GPU Die. Intel využije technologii Foveros pro spojení těchto tří čipů a my se nyní dozvídáme , že v posledním měsíci měl proběhnout už tape out.

Rozdíl je ten, že tape in se týkal dokončení jen části Meteor Lake, čili zmíněného Compute Die/Tile a pokud proběhl tape out, znamená to již dokončení designu celého procesoru. Nyní by tak měl být dostatek času na postupný vývoj týkající se již výroby výsledných procesorů, aby Intel byl připraven je vypustit na trh během prvního kvartálu roku 2023. I to tak ukazuje na vskutku vysoké tempo.

Příští měsíc nás totiž čekají procesory Alder Lake a je přitom možné, že mnohé nastoupí na trh o něco později. Pak ale očekáváme někdy uprostřed příštího roku generaci Raptor Lake, která bude představovat jejich refresh, ale možná s vyšším počtem jader. Meteor Lake mají nastoupit až poté, čili nemá jít o více než roční prodlevy mezi jednotlivými generacemi jako doposud, ale spíše jen zhruba devítiměsíční.

V případě Meteor Lake se přitom můžeme těšit především na grafiku, která by měla výrazně posunout výkon intelovských iGPU. Firma totiž slibuje 96 až 192 EU, čili až 1536 shaderů. Zda ale budou přichystány i desktopové verze se silnou grafikou, to se teprve uvidí.



My se ještě můžeme podívat na fotografii, kterou přinesl Yuuki_Ans . Ta ukazuje čtyři dlaždice příštích Xeonů generace Sapphire Rapids, kde každá ponese 15 výkonných jader Golden Cove a propojení samostatných čipů zajistí EMIB. Ve výsledku by ale reálné procesory měly mít pouze maximálně 56 jader, čili jedno v každé dlaždici bude vždy deaktivované, neboť Intel zřejmě počítá s tím, že jeho 10nm proces stále nebude schopen tvořit v potřebných počtech bezchybné čipy.

