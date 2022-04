Micron ohlásil 16Gb paměti GDDR6X a chystá verze se 24 Gb/s

Micron je a asi i zůstane jediným výrobcem pamětí GDDR6X, které si na svých výkonnějších kartách osvojila NVIDIA a rovněž jen ona. Právě paměti GDDR6X totiž mohou i dnes nabídnout propustnost, na jakou GDDR6 nedosáhnou. V praxi se totiž používají přinejlepším 18Gb/s GDDR6 vedle 21Gb/s GDDR6X, ale není všem dnům konec.

Dobře víme o tom, že si Samsung chystá až 27Gb/s paměti GDDR6 s kapacitou 16 Gb, které se tak snad budou hodit i pro budoucí grafické karty. Ale teprve uvidíme, jaké paměti opravdu využijí budoucí generace Radeonů a GeForce, i když jejich výrobci by už v tomto měli mít víceméně jasno.



Nyní jde ale o Micron a jeho nové GDDR6X s kapacitou 16 Gb a propustností 21 Gb/s na pin, které byly představeny v nejnovější zprávě. To už ale Micron přichází poněkud pozdě, neboť přesně tyto paměti využívá nová GeForce RTX 3090 Ti, takže ani není nutné je představovat. Ovšem nejde jen o ně.

Micron také oznamuje, že má v roadmapě vývoj GDDR6X až do verze s propustností 24 Gb/s na pin, jejichž nástup na trh ale ještě neohlašuje a neříká, kdy by mohly přijít. Uvádí však, že díky PAM4 mají být GDDR6X energeticky efektivnější než GDDR6, a to jakékoliv, které jsou k dispozici.