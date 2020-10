Microsoft: 10 principů pro Microsoft Store útočí na chování Applu

Spor mezi Epic Games a Applem zdaleka neskončil a společnost Microsoft se nyní snaží před veřejností ukázat jako ta, která se k vývojářům i zákazníkům chová podstatně férověji. Microsoft tak představil 10 principů toho, jak je možné na Windows dostat aplikace, jak se chce chovat a jaká budou pravidla. Jde o součást projektu koalice několika společností Coalition for App Fairness (CAF).



V případě Windows 10 se tak Microsoft snaží využít pozice toho, že jde o otevřený systém, který se v dnešní situaci ani moc uzavřít nedá, a staví to tak do protipólu Applu, který je uzavřený jak na iOS/iPadOS, tak i na macOS. Byl bych však trochu opatrný s tím, o kolik víc je tu Microsoft ten "hodnější". Ostatně jedním z cílů tak násilné a nenáviděné propagace Windows 10 (kterou si jistě všichni ještě živě pamatujeme) mohlo být právě i protlačení obchodu s aplikacemi ve Windows 10, kde mohl mít Microsoft své provize, které by jinak nedostal (a proč by W10 dával uživatelům W7 a W8 zadarmo?). Ostatně možná vzpomínáte na Windows 10 S , které dovolovaly instalací aplikací pouze z Microsoft Store např. v zájmu bezpečnosti. Tedy ze stejných důvodů, které uvádí i Apple, vůči němuž se Microsoft nyní tak vymezuje.