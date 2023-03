Microsoft Bing překonal 100 milionů denně aktivních uživatelů i díky chatbotovi

Synonymem pro vyhledávač je už hodně dlouho Google, který má přes miliardu denně aktivních uživatelů a více než 90% podíl na trhu.byl vždy hodně v jeho stínu a nedaří se mu překonat tržní podíl v nižších jednociferných procentech. V poslední době se to trochu zlepšuje a Microsoft nyní tvrdí, že se Bing dostal na. Stále je to o řád méně než Google, ale je to růst. K tomu trochu dopomohl i fakt, že Microsoft do Bingu zakomponoval chatbota , byť ten je k dispozici jen omezenému množství uživatelů.