Microsoft bojuje proti volně šířenému CCleaneru na Windows 10

CCleaner je tak nyní zabudovanou ochranou systému Windows 10 viděn jako PUA, čili Potentially Unwanted Application, což znamená, že Microsoftu z nějakého důvodu tento software nevyhovuje. PUA jsou obecně aplikace, které by dle názoru Microsoftu v systému neměly co pohledávat, ovšem rozhodně se nedají označit za malware.

Microsoft se navenek tváří tak, že problém v podstatě nemá se samotným CCleanerem, ale s tím, že některé (zdarma) nabízené verze při instalaci nabízejí aplikace třetích stran, které nenabízí samotný Piriform, čili firma stojící za CCleanerem. A jsou to právě tyto verze, respektive rovnou jejich instalační soubory, které Defender od Microsoftu identifikuje jako PUA.

Dalo by se tak namítnout, že Microsoft v podstatě nic proti samotnému CCleaneru nemá a že tohoto softwaru či jeho výrobce se to netýká. Ovšem týká, neboť společnost Piriform v roce 2007 koupil Avast a právě ten začal do instalací CCleaneru vkládat coby softwarové příživníky vlastní aplikace či utility. Čili jde o oficiální produkt dané firmy, žádný repack od škodilů, kteří se snaží na počítače nešťastníků propašovat adware či snad něco horšího. Nicméně Avast má také svou pověst

Microsoft k tomu říká, že zatímco dodatečně nabízené aplikace jsou samy o sobě v pořádku, způsob jejich šíření v rámci produktů jiných firem už v pořádku není a může způsobit neočekávané chování systému. Jednoduše tak jde o to, že nepozorný uživatel si nemusí všimnout toho, co všechno se mu s CCleanerem do počítače instaluje a pak se může divit. A v tom má Microsoft jistě pravdu.

Ostatně CCleaner byl v posledních letech kritizován právě i za to, jak nakládal s osobními daty uživatelů, což zahrnuje třeba zmizelé nastavení ohledně soukromí. Případně tu byla také chyba a pro některé spíše "chyba", která způsobila, že se software automaticky aktualizoval i přes zákaz dané funkce v nastavení.

Microsoft je ale znám tím, že mu CCleaner jako takový nevoní, stejně jako jiné utility, které prohrabávají registry jeho OS. Na svých fórech také loni zavedl filtry, které odstraňovaly odkazy na tento software. Nyní jsou již pryč, ale postoj Microsoftu je jasný. Ten ale stále říká, že jeho záměrem je prostě zamezit instalaci softwaru třetích stran společně s danou aplikací, kterou si uživatel opravdu nainstalovat chce, a to bez ohledu na to, kdo je onou třetí stranou.

Společnost Piriform už reagovala s tím, že dle jejího názoru jde o chybný výsledek a že aktuálně jedná s Microsoftem a brzy očekává, že se situace vyřeší. Později se ozval také Avast, že s Microsoftem také o tomto problému jedná.

Mezitím se objevila zpráva na TechDowns , dle níž by CCleaner rozhodně neměli využívat ti, kteří mají nainstalovaný Firefox verze 79, neboť maže nastavení rozšíření tohoto prohlížeče. To bylo prý aktuální už v červenci, kdy Firefox 79 existoval ještě jako betaverze, ale jak je zřejmé, stále jde o živý problém.

