Microsoft bude vyvíjet autonomní auta s GM a Cruise

Společnostoznámila, že se pouští do vývoje autonomních vozidel. Připojí se k týmu společností Cruise a General Motors, přičemž do něj přinese svá softwarová i hardwarová řešení. Cruise tak v budoucnu bude využívat cloudových služeb Microsoft Azure a jeho výpočetních platforem. Microsoft také investuje 2 miliardy USD, což zvýší počet investovaných peněz do projektu už na 30 mld. USD. Své přidala např. i japonská automobilka Honda , která bude první, kdo začne prodávat vozy s autonomním řízením úrovně 3 (SAE Level 3).