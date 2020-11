Microsoft chce do Windows 10 dostat aplikace z Androidu

Do Windows 10 se příští rok nejspíš dostane několik zásadních novinek, jak uvedl Zac Bowden z webu Windows Central s odvoláním na zdroje přímo z Microsoftu. Možná nejpřekvapivější připravovaná funkce se ukrývá pod interním označením „Project Latte“. Microsoft totiž údajně pracuje na softwarovém řešení, které by vývojářům mělo umožnit přenést aplikace z Androidu do Windows 10, a to s minimálními nebo žádnými změnami v kódu. Podle dostupných informací by měl projekt využívat subsystém Windows for Linux (WSL), ale Microsoft musí přesto vytvořit ještě vlastní androidový subsystém, který by umožnil spouštění aplikací.

Aplikace z Androidu ve Windows 10 – zatím jen přes aplikaci Váš telefon od Microsoftu

Vývojář následně bude muset odeslat svou aplikaci v balíčku MSIX a po schválení se titul objeví v Microsoft Store. Ano, žádný Google Play Store se na Windows 10 s největší pravděpodobností nedostane. Google totiž nepovoluje používat Play Services na zařízeních, která nativně nepoužívají Android nebo Chrome OS. Většina vývojářů tedy bude muset své aplikace před odeslání na Windows 10 upravit, aby odstranili závislost na Play Services API, v opačném případě by totiž na počítači nefungovaly správně. Pokud se Microsoftu podaří tento projekt dostat do fáze, aby byl použitelný pro vývojáře i koncové uživatele, mohlo by se tak stát někdy v příštím roce.

Snaha ovšem může opět skončit neúspěchem, jako se stalo v roce 2016, kdy byl zrušen „Project Astoria“. Jeho cílem bylo přinést aplikace z Androidu na Windows 10 Mobile. Tento projekt dával smysl, neboť smartphony s tímto operačním systémem trpěly nedostatkem aplikací. Většina počítačů s Windows 10 používá jako vstupní zařízení klávesnici a myš, ale na trhu je také docela dost různých notebooků s dotykovým displejem, konvertiblů a tabletů s „Desítkami“. Právě na těchto zařízeních by aplikace z Androidu dávaly největší smysl, neboť jsou navrženy pro dotykové ovládání. Navíc vývojáři mohou své tituly upravit, aby usnadnili ovládání myší – přece jen androidové aplikace běží i na chromeboocích, které z velké části postrádají dotykový displej.

Řada uživatelů tento krok ocení proto, že nebude muset hledat alternativu pro své aplikace ze smartphonu či tabletu. Brad Linder z webu Liliputing ovšem upozorňuje i na některá úskalí. Zaprvé to bude omezený výběr aplikací ve srovnání s Google Play Store. A také nutnost kupovat si aplikaci znovu, pokud jste za ní už jednou zaplatili v Google Play Store. Jedinou výjimkou by bylo předplatné zaplacené pomocí platebních metod třetích stran. Připomeňme, že Microsoft již experimentuje s aplikacemi ve Windows 10 v rámci svého softwaru Váš telefon . K tomu je ovšem potřeba spárovaný smartphone, a ještě jen kompatibilní model od Samsungu. Alternativou potom mohou být také emulátory jako Bluestacks nebo Genymotion.

