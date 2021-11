Microsoft chce mít z The Elder Scrolls VI exkluzivitu pro Xbox a PC

Dlouhá léta byly exkluzivity hlavní zbraní platformy PlayStation a konzole Xbox tahaly za kratší konec, ovšem to se nyní zcela jistě změní a otázka je jen ta, jak moc. Microsoft totiž v posledních letech udělal z ošklivého xboxového káčátka významnou divizi, která dostala peníze na nákup herních studií, což je samozřejmě investice, která se neprojeví hned.

A právě letos Microsoft dokončil akvizici studia Bethesda, respektive rovnou její mateřské společnosti ZeniMax, takže má pod palcem i další osudy herní řady The Elder Scrolls a šestého dílu, který nepřijde ani deset let po veleúspěšném a takřka nesmrtelném Skyrimu, ale spíše až patnáct let

Zatím tu máme novou The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition přichystanou právě pro desetileté výročí, která lidi úzce seznámené s obsahem z Creation Clubu a modifikacemi obecně zrovna nenadchne, zvláště když si za tuto verzi Bethesda žádá 40 eur a nebo alespoň 20 eur (upgrade ze Special Edition). Ostatně i zde můžeme vidět, jak se vyplácí tvořit modifikovatelné hry, neboť bez této vlastnosti by Skyrim mohl být dávno zapomenut, což platí i pro Morrowind či Oblivion.

Microsoft si přitom pořídil Zenimax za sumu 7,5 miliardy dolarů, čili z toho chce také něco mít a nás ani nepřekvapí, že exkluzivitou pro PC a Xbox bude rovněž chystaný Starfield, po jehož vydání začne Bethesda teprve pracovat na nových TES VI. Jejich úzké platformní zaměření ale trošku překvapivé je, neboť Skyrim samotný se dostal mimo jiné hned na tři generace konzolí PlayStation (3 až 5) také na Nintendo Switch a zmínit můžeme i VR verzi kompatibilní se šlapadly.

Ještě na konci předchozího roku přitom zástupci Bethesdy očekávali, že TES VI bude určen pro všechny platformy, které jej zvládnou, ale to už nyní neplatí. Microsoft tak zřejmě nerad vidí, že nové PlayStation 5 opět válcují jeho Xbox Series v prodejích, přičemž je už dlouho jasné, že zákazníci se rozhodují do velké míry i dle nabízených titulů a kvalitní exkluzivity pro PlayStation jsou viděny jako velký přínos. Objevuje se tu tak i otázka, jak to bude s dalšími herními řadami Bethesdy, protože nejde jen o Starfield a TES, ale také o Doom, Wolfenstein či Fallout.



Ceny souvisejících / podobných produktů: