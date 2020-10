Microsoft chce obejít restrikce Applu pomocí webové aplikace pro xCloud

Microsoft xCloud vešel v provoz i u nás , a to již v polovině září a stal se součástí předplatného Xbox Game Pass. Microsoft ale narazil u firmy Apple a její platformy iOS, stejně jako narazil Epic se svým Fortnite. Jde pochopitelně o tržby získané v rámci aplikace samotné, s nimiž se Epic a Microsoft odmítá podělit s firmou Apple. Spor mezi firmami Apple a Epic se již dostal k soudu, přičemž Microsoft se chystá restrikce Applu spíše obejít, než aby se snažil o změnu. Ovšem to Epic tak snadno pochopitelně udělat nemůže, leda by vytvořil streamovanou verzi Fortnite pro iOS.