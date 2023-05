Microsoft chce vyvíjet další vlastní procesory ARM pro Windows 12

Microsoft. Zdá se, že společnost Microsoft dále pracuje na vývoji vlastních procesorů na architektuře ARM. Objevilo se totiž několik nabídek práce právě do takových oblastí, jako je vývoj procesorů. Ty však záhy zmizely.

Apple se svými procesory řady M hodně zabodoval (i když v posledním půl roce prodeje Maců dost padají ). Oproti Intelu nabízí podstatně lepší poměr výkonu a spotřeby. Zejména díky multimediálním akcelerátorům jsou některé úlohy zpracovávány mnohem rychleji za zlomek spotřeby. Výhodu to má i v nižších cenách procesorů, což u některých počítačů Apple způsobilo výrazný pád ceny (např. Mac mini s Intelem začínal za 24 tisíc, nyní je s Apple M2 od 17,5 tisíce, je ale pravda, že se nikam neposunula paměť RAM ani kapacita úložiště). Vypadá to, že něčeho podobného by chtěl dosáhnout i Microsoft.

Zmiňuje se zde i jakýsi "Microsoft Silicon Team" a vypadá to, že v dalších generacích notebooků a jiných mobilních zařízení Surface by mohly být opět vlastní procesory Microsoft a nově také operační systém Windows 12, který by měl být optimalizován pro architekturu ARM. Počítá se tak s tím, že Windows for ARM by měl hrát zase o něco větší úlohu než doposud. Předpokládá se, že Windows 12 spatří světlo světa v příštím roce. Microsoft už své vlastní procesory sice má (např. SQ3 v Surface Pro 9), ten ale do značné míry vychází ze Snapdragonu 8cx Gen 3 od Qualcommu a je možné, že se Microsoft chce více odlišovat od standardně nabízených řešení. Otázkou zůstává, na jaký výrobní procesor Microsoft dosáhne. 3nm výrobu si zatím zabral Apple pro sebe a ostatní včetně Qualcommu se budou muset ještě chvíli spokojit se 4nm procesem.