Microsoft DirectStorage bude nakonec fungovat i na Windows 10

NVIDIA už minulý rok ukázala , že při čtení komprimovaných dat z rychlých SSD může prudce stoupat zátěž procesoru, která dokáže zaměstnat i celou řadu jader. NVIDIA si tak přichystala ještě před nástupem nových konzolí odpověď na jejich funkce rychlého načítání her, a to v podobě RTX IO, ovšem tato technologie ještě nebyla vypuštěna do světa. Microsoft si chystá svou verzi v podobě DirectStorage, která by měla být oproti řešení NVIDIE univerzální a v základu jde přitom rovněž o dekompresi dat pomocí grafické karty.

Data se tak v komprimované podobě stěhují do paměti samotné grafické karty, která si je rozbalí, čili jde i o efektivní přenos přes CPU a hlavní systémovou paměť. My jsme se přitom nedávno dozvěděli, že pro DirectStorage budou zapotřebí už nové Windows 11 a nebylo tu nic k divení, neboť takovou věc Microsoft předvedl už několikrát.

Nyní se však dozvídáme, že DirectStorage Developer Preview je již k dispozici i s podporou pro Windows 10 verze 1909 a novějších, jak oznámil sám Microsoft . Ten zároveň na svém blogu potvrdil, že v konečném důsledku budou hry s DirectStorage podporovány na Windows 10 od stejné verze, čili to není jen úleva pro vývojáře, aby Microsoft nakonec přece jen hráče nutil do Windows 11. Čili ty pro DirectStorage potřebovat nebudeme a vedle toho se na blogu píše, že toto API se také dočká širší hardwarové podpory, ovšem podrobnosti tu nejsou žádné.

Jedna z podstatných novinek nových Windows 11 tak padla a méně lidí tak bude motivováno na tento systém přejít, čili od Microsoftu jde o vstřícný krok s vědomím, že tím pádem bude tempo rozšiřování Windows 11 trošku pomalejší. Ovšem ono by také záleželo na praktické využitelnosti DirectStorage a na tempu, jakým bude přidávána jeho podpora do her.

