Microsoft Edge prý bez svolení stahuje uživatelská data z jiných prohlížečů

Společnostnyní nabízí webový prohlížečzaložený na jádru Chromium. Ten je nově dodáván i jako aktualizace pro starší operační systémy Windows 7 SP1 a 8.1. Na Internetu se ale objevují stížnosti uživatelů, že nový Edge se chová trochu jinak, než by měl. Lidé si totiž všimli, že aniž by to prohlížeči Edge někdo dovolil, kopíruje si uživatelská data z jiných prohlížečů. Pro mnohé to může být užitečná funkce, je zde ale spousta lidí, kteří to vidí jako bezpečnostní riziko a ohrožení soukromí.