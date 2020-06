Microsoft začne aktualizovat na nový Chromium Edge na Windows 7 SP1 a 8.1

Windows 7 SP1 skončila Microsoft Edge založený na jádru Chromium. Pro

Podpora operačního systémuskončila 14. ledna 2020 . Přesto už dva týdny poté Microsoft uvolnil další aktualizaci a nyní se dočkáme dalšího updatu. Nová aktualizace pro Windows 7 SP1 a Windows 8.1 na tyto starší operační systémy přinese nový webový prohlížečzaložený na jádru Chromium. Pro Windows 10 se nabízí už nějakou dobu a nyní bude na výše zmíněné starší systémy tlačen pomocí automatických aktualizací.

Nová verze nenahrazuje Internet Explorer a nezmění nastavení výchozího prohlížeče. Přinese však ikonku do spodní lišty a na plochu. Současně nahradí případný předchozí Edge. V případě Windows 8.1 dojde k aktualizaci a není potřeba předem nic dělat. U Windows 7.1 to bude o něco složitější, protože ten bude nejprve vyžadovat instalaci aktualizace SHA-2 (KB4474419) z 23. září 2019 a restart. Také bude potřeba mít nainstalovanou aktualizaci SSU (Servicing Stack Update KB4490628) z 12. března 2019 nebo některou z pozdějších aktualizací téhož. Microsoft říká, že i když je nový Edge aktualizovaný a měl by být bezpečný, to se už netýká jeho starších systémů, takže doporučuje aktualizaci na Windows 10.

