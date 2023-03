Microsoft Edge také nabídne AI upscaling videa VSR, poběží i na RTX 2000 a AMD

Microsoft přináší alternativu a jeho internetový prohlížeč přichází s technologií Video Super Resolution, která rovněž využívá systému umělé inteligence ke zlepšení kvality videa.

Nedávno jsme psali o tom, že Nvidia zveřejnila nové ovladače pro své grafické karty GeForce RTX 3000 a 4000, které podporují upscaling videa pomocí umělé inteligence. Tato technologie využívá schopnosti Tensor jader a má nabídnout zlepšení kvality videa přenášeného přes internet v nízkém rozlišení, a to ať už z důvodu pomalého internetu, toho, že video ani v lepším rozlišení nebylo publikováno, nebo z jiných příčin. Bohužel je dostupná jen pro výše zmíněné dvě řady grafických karet.přináší alternativu a jeho internetový prohlížeč přichází s technologií, která rovněž využívá systému umělé inteligence ke zlepšení kvality videa.

Odstraní tak např. kostičkové artefakty dané silnou kompresí, má také zlepšit čitelnost textů, vylepšit pohyb. Jde ale o výpočetně náročnou věc, takže je dobré počítat s tím, že se grafická karta přece jen zatíží více, než je při přehrávání videa obvyklé. Funguje tedy v prohlížeči Edge (dostupná zatím v Insider kanálu Canary), a to v případě, že je video přehráváno v rozlišení menším než 720p, nicméně kratší strana musí mít alespoň 192 pixelů. Zařízení musí být připojeno na zdroj energie, nebude tedy fungovat v případě, že jde o notebook jedoucí z baterky. Video nesmí být chráněno DRM metodami, jako jsou PlayReady nebo Widevine, neboť pak není možné přistupovat k jednotlivým snímkům.

A v neposlední řadě tu máme podporované grafické karty, kde je to mnohem širší nabídka než u řešení Nvidie. Patří sem rovněž GeForce RTX 3000 a 4000, nicméně je možné to využít i na starší generaci karet GeForce RTX 2000. Podporovány jsou také grafické karty od AMD, a to konkrétně Radeon RX 5700 až 7800 (tady se asi Microsoft překlikl a chtěl napsat RX 7900). Pracuje se na podpoře hybridních GPU, nicméně prozatím je nutné v případě přítomnosti dvou grafických karet manuálně přiřadit v systému, že Edge má běžet na dedikované grafické kartě. Funkce je prozatím dostupná 50 % uživatelům Edge Canary, nicméně manuálně lze vynutit přenastavením příznaku edge://flags/#edge-video-super-resolution.