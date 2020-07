Microsoft novém sestavení Windows 10 opět mění Start Menu

Windows 10 Insider Preview Build 20161 je určen pro Insidery v rámci Dev Channel, který, jak bylo nedávno oznámeno, nahradil dosavadní Fast Ring . Jde tak o nejčerstvější změny, které se dostávají na veřejnost.

Animovaný gif nám ihned ukáže, co můžeme očekávat od nově zpracovaného Start Menu. Budou to již konečně nové ikonky pro vestavěné aplikace systému Windows, které již nebudou uzavřeny v modrých čtverečkách, které odkazovaly ještě na design Metro. Budou tak částečně průhledné, díky čemuž si budeme moci i lépe upravit vzhled Start Menu změnou jeho barevného nádechu (Settings > Personalization > Color). A jak je videt, modrého čtverce se zbaví i velké dlaždice, které budou nově také průhledné a ne modré či šedé.

Jsou tu ale i další změny, jako například to, že pomocí zkratky Alt+Tab se budeme moci přepínat i mezi taby otevřenými v prohlížeči Microsoft Edge (verze 83.0.475.0 či novější), jako by každý tab představoval samostatnou aplikaci. Microsoft je naštěstí soudný a umožní nám nastavit maximální počet těchto tabů, které se mohou zobrazit pro přepnutí po stisku Alt+Tab, takže nehrozí, že bychom se v tom ztratili. A pokud snad někdo tuto funkci nebude chtít měnit vůbec, může si to sám nastavit v Settings > System > Multitasking.

Dále se bude měnit i podoba Taskbaru, čili Hlavního panelu, a to v závislosti na tom, zda s PC máme či nemáme propojen telefon as Androidem nebo zda využíváme účet Xbox Live. To ovšem stejně platí jen pro nové uživatele, respektive pro nově nainstalovaný systém se zbrusu novým účtem, kde se ukáže výchozí podoba panelu.

A pak Microsoft stále pokračuje s přesunem nastavení z Ovládacích panelů do nového Nastavení. Nyní půjde o informace o počítači ze stránky Systém do Settings > System > About, kde bude možné také info o PC zkopírovat do schrány stiskem jednoho tlačítka.

Více se o novém sestavení Windows 10 dozvíte na blogu Microsoftu , kde jsou i informace o nové verzi kalkulačky, která dokáže už i graficky zobrazovat funkce.

