Microsoft potvrzuje HW dekódování AV1 na Radeonech RX 6000

AMD Radeon RX 6000 tak nabídnou HW akcelerované dekódování AV1 stejně jako karty GeForce RTX 3000 a grafická jádra Intel Xe-LP. Čili AMD by bylo ve velké nevýhodě, kdyby jeho nové Radeony na tom byly jinak.

Nový kodek AV1 má dle AOMedia dosáhnout o třetinu vyšší datové komprese než VP9 a dle Netflixu je celkově o pětinu efektivnější, což prostě znamená méně přenesených dat při stejné kvalitě. Samotný Microsoft také uvedl, že AV1 získá širokou hardwarovou podporu a také že bude vyžadovat Windows 10 alespoň ve verzi 1909 či novější a také příslušný AV1 rozšiřující plugin

ve specifikacích Xbox Series X ovšem podporu AV1 nenajdeme

Co se týče PC, dle Microsoftu budeme pro hardwarovou akceleraci videa v AV1 potřebovat buď procesor Core 11. generace s grafikou Intel Xe, anebo prostě PC s grafikami NVIDIA GeForce RTX 30 či AMD Radeon RX 6000. Dále to bude příslušná softwarová výbava, například webový prohlížeč s podporou AV1, což třeba pro Firefox platí už od verze 65 . Vřele je pak doporučeno často aktualizovat grafické ovladače.

Uvidíme, jak to nakonec bude s novými konzolemi Xbox Series X. Ty jsou sice založeny také na RDNA 2, ovšem to automaticky neznamená, že jsou vybaveny příslušným hardwarem v multimediální části grafického čipu. Snaha ušetřit, aby konzole mohly být nabídnuty za co nejnižší cenu, mohla ostatně vést právě k tomu, aby se taková funkce vypustila.

