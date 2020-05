Microsoft propouští lidské zpravodajské kurátory, nahradí je AI

MSN je tu s námi už od roku 1995 a během té doby se značně proměnil. Mnoho služeb zaniklo (např. MSN News stal rozcestníkem, který odkazoval na zajímavé zprávy z celého světa. V roce 2018 dokonce dostal i mobilní aplikaci Microsoft News pro Android i iOS, setkat se s ním můžete také na výchozí stránce Microsoft Edge Start (základní stránka prohlížeče Microsoft Edge při spuštění). Tento systém spolupracuje s 3000 médii po celém světě, které Microsoftu denně zašlou zhruba 100 tisíc článků.

Serverje tu s námi už od roku 1995 a během té doby se značně proměnil. Mnoho služeb zaniklo (např. MSN Messenger ), vyvinulo se také zpravodajství. Místo vlastního obsahu sestal rozcestníkem, který odkazoval na zajímavé zprávy z celého světa. V roce 2018 dokonce dostal i mobilní aplikacipro Android i iOS, setkat se s ním můžete také na výchozí stránce Microsoft Edge Start (základní stránka prohlížeče Microsoft Edge při spuštění). Tento systém spolupracuje s 3000 médii po celém světě, které Microsoftu denně zašlou zhruba 100 tisíc článků.

Už nějaký ten pátek tu funguje systém umělé inteligence, která články zpracuje, zjistí téma i názor, čerstvost informace, vyhodnotí potenciální popularitu článku, navrhne ideální ilustrační ikonku a tyto výsledky pak předhodí lidským kurátorům. Microsoft jich zatím zaměstnával okolo 800 v 50 zemích světa, přičemž mnoho z nich v minulosti pracovalo v novinářské branži. To se ale postupně mění.

Jak řekl sám Microsoft, jako každá společnost, i on průběžně a pravidelně vyhodnocuje své podnikání. To se může projevit zvýšenými investicemi do slibných oblastí a změně pracovních pozic (přiřazením lidí k jiným projektům, propouštění,...). A právě to se děje s MSN a Microsoft News. Zhruba 50 lidí bude propuštěno z amerických poboček věnujících se zprávám a dalších 27 by mělo zmizet z těch britských. Dle jeho slov však nejde o reakci na koronavirovou pandemii. Jen se systémy AI budou ve zvýšené míře samy podílet na výběru článků, kvůli čemuž už lidé nebudou potřeba.

Ceny souvisejících / podobných produktů: