Microsoft prozradil, jak bude aktualizovat Windows 11

Od Microsoftu jsme se včera dozvěděli , že se chystá opravdu vyžadovat stanovené hardwarové požadavky, což se týká především podpory procesorových generací AMD a Intel a také modulů TPM 2.0 či odpovídajících technologií. Byla tu tak otázka, co dalšího se oproti Windows 10 změní či zpřísní a jak budou vůbec probíhat aktualizace a údržba systému, když se Microsoft teď tak moc zaměřuje na bezpečnost.



Dle nově zveřejněného dokumentu to ovšem vypadá, že Windows 11 budou využívat v téměř identický systém aktualizací, jaký fungoval (a někdy nefungoval) v případě Windows 10 v posledních šesti letech. Ano, právě dnes je tomu přesně šest let, před nimiž byla na trh vypuštěna již "konečná verze" systému Windows.

Microsoft tak stále plánuje, že Windows 10 i 11 budou dostávat pravidelné měsíční aktualizace, pokud samozřejmě nebude třeba něco záplatovat co možná nejdříve. To znamená především bezpečnostní záplaty, ale také případná menší vylepšení systému. Čili známý termín Patch Tuesday, který značí vypuštění nových záplat pro Windows vždy během druhého úterý daného měsíce, bude stále aktuální.

Co se ovšem změní, je kadence nových velkých aktualizací systému, které v případě Windows 10 přichází víceméně pravidelně po půl roce, a to vždy na jaře a na podzim. Pro Windows 11 si už Microsoft přichystá jednu velkou aktualizaci každý rok a hlavní podpora je pak pro každou novou verzi plánována po dobu příštích dvou až tří let (více pro podnikové a vzdělávací verze). Lišit se také budou aktualizace v rámci různých verzí systému, a to Home, Pro, Pro for Workstations a Pro for Education.





Dá se říci, že změnu kadence vypouštění nových velkých aktualizací systémů lze přivítat, neboť každý skutečně nebyl zvědavý na dvě takové události v každém roce. Je tu také šance na kvalitnější testování nových verzí a také na to, že Microsoft bude jejich distribuci prostřednictvím Windows Update lépe stíhat.



